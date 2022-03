Cuñada de Alejandra Guzmán responde a controversia por hablar mal de la familia Guzmán-Pinal La dinastía Guzmán-Pinal está envuelta en un nuevo escándalo, luego de que Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán revelara intimidades que dejan mal parados a diversos miembros de su familia política. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes 22 de marzo de 2022, se dieron a conocer unos audios donde Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, revelando detalles íntimos de la familia. Por un lado aseguraba que su marido no le daba dinero y trataba "como esclava"; además, mencionó que su cuñada Alejandra Guzmán siempre está bajo el influjo del alcohol y que todos los integrantes eran malas personas. Ahora, la mujer revela que, efectivamente, esta información es verdadera y explicó lo que sucedió. "Hace como un mes me extorsionaron. Me hackearon mi celular y diciendo que iban a sacar cosas mías íntimas a los medios", explicó Laguna a los medios de comunicación. "Si es mi voz, no tengo porqué ocultarlo. Cuando me quisieron extorsionar me mandaron esos audios, pero no hice caso y no quise prestarme a la extorsión, ni al delito. [Me pedían] 100 mil pesos". La madre de Apolo, único nieto varón de Silvia Pinal reveló que esta conversación fue "hace mucho tiempo" porque su celular lo hackearon "hace más de año y medio". "Como todos en esta vida, hemos estado en momento de crisis y confiamos en alguien, me traicionaron", confesó. "Luis Enrique ya sabía desde un principio de la extorsión y está conmigo", aclaró. "No me acuerdo [porqué dije esas cosas, fue] un momento de vulnerabilidad. Fue hace mucho tiempo. Estaba muy desesperada y en algún momento de crisis, que le pasa a todas las parejas". Alejandra Guzmán, Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán Credit: Luis Enrique Guzmán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayela Laguna asegura que no tiene ninguna problema con la familia y asegura que con la rockera "nos hemos peleado alguna vez", pero no fue un gran pleito como se mencionó en su momento, y todo está arreglado. "Simplemente, discutimos porque las dos, claro que tenemos carácter fuerte, pero es lo único. Alejandra sabe perfectamente cómo soy, somos muy amigas. A mi suegra [Silvia Pinal] no creo que le importe mucho eso. Y a Luis Enrique lo amo y lo sabe", mencionó. "Luis Enrique y yo nos llevamos perfectamente bien, obviamente, tenemos problemas, crisis como todos los matrimonios, justamente, estamos en nuestra mejor etapa".

