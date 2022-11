Maxime Wooside rompe el silencio sobre la muerte de su hijo mayor Tras varios días de la muerte de su primogénito, Alejandro Iriante, Maxime Woodside habla por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 11 de noviembre de 2022, se dio a conocer que Alejandro Iriarte, primogénito de Maxime Woodside había fallecido. A partir de entonces, se han mencionado diversas hipótesis sobre la causa de la muerte; una de ellas, se presume como suicidio o quizá homicidio, debido a que, se rumora, fue hallado con una pistola en la mano y un disparo en la cabeza. Durante este tiempo, su madre se había mantenido en silencio. Ahora, la locutora de radio habla por primera vez de esta hecho. "A mi público querido, medios de comunicación y amigos, querido hijo Alejandro gracias por haberme dado el privilegio de la luz con la que iluminaste siempre mi vida. Ahora ese brillo, lo llevaré eternamente en el corazón, con toda la fuerza del amor y profunda gratitud por habernos regalado la belleza de tu presencia", mencionó en un comunicado."Estoy segura que siempre vivirá en los corazones de todos tus seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar, a los que llenaste profundamente de alegría". La comunicadora mexicana aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido ante este deceso familiar. "A todas las personas y amigos que me han mandado sus condolencias y amor solidario por la terrible pérdida de mi hijo Alejandro, les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida", agregó. "Muchas gracias nuevamente por tanto amor en el que encuentro consuelo y fortaleza y el mejor homenaje al excepcional ser humano que fue mi hijo Alejandro". Maxime Woodside y su hijo Alejandro Iriarte Credit: Maxime Woodside Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maxime Woodside pidió que se le permita a su familia llevar este proceso de manera privada. "Agradezco a todos los medios de comunicación, colegas y amigos y a mi público querido que nos permita a toda la familia vivir el duelo de manera respetuosa, los quiero mucho y les mando un gran abrazo, muchas gracias", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maxime Wooside rompe el silencio sobre la muerte de su hijo mayor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.