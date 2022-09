Máxima preocupación por la salud del vocalista de Los Enanitos Verdes Horacio Eduardo "Marciano" Cantero fue ingresado en una clínica de Argentina por una afección renal; está "en grave estado" afirman. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horacio Eduardo "Marciano" Cantero vocalista de Los Enanitos Verdes Credit: Alfredo Lopez/Jam Media/LatinContent via Getty Images Horacio Eduardo "Marciano" Cantero, cantautor y vocalista del grupo de rock en español Los Enanitos Verdes, ha despertado preocupación por su salud luego de darse a conocer que se encuentra internado en "grave estado" en una clínica. La sobrina del destacado músico de 62 años —a quien recordamos por éxitos como "Lamento boliviano", "La muralla verde" y "Luz de día"— informó que Cantero fue ingresado el pasado 29 de agosto en la Clínica privada Cuyo, en la ciudad de Mendoza, tras sufrir una "afección renal", según informan varios medios en Argentina. "Fue operado el lunes, está en terapia intensiva, de a poco va a mejorar", exclamó un amigo del músico sobre el estado actual del artista en declaraciones reproducidas por el diario El Clarín. El músico, de 62 años, ha vuelto a vivir a Mendoza, su provincia natal. En las últimas semanas tuvo una complicación renal que obligó a intervenirle un riñón. "Lamento boliviano", uno de los más grandes éxitos de Los Enanitos Verdes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha publicación Cantero había regresado a vivir a su provincia natal y hace algunas semanas había sufrido complicaciones renales que lo obligaron a ser intervenido del riñón. Los Enanitos Verdes es una de las bandas consagradas de la época dorada del rock en español de los años ochenta y junto con Soda Estéreo, Hombres G, La Unión, Maná y Radio Futura, entre otros muchos grupos, crearon algunos de los éxitos inolvidables de la época. ¡Le deseamos pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Máxima preocupación por la salud del vocalista de Los Enanitos Verdes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.