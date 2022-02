Max, el hijo de Jennifer López, aparece en la película de su mamá con Maluma Max trabajó junto a su madre Jennifer López en la comedia romántica Marry Me, el filme de JLo con Maluma que se estrenará el 11 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Max Jennifer López y Max | Credit: Grosby A Emme la hemos visto en el escenario junto a su mami, como la vez en que con solo 11 años formó parte del espectáculo del Super Bowl. Max parece ser el más tímido de los hijos de Jennifer López, y tal vez por eso a la famosa artista le ha costado trabajo hacerlo partícipe de sus proyectos. Ahora el niño de 13 años, hijo de su relación con el cantante Marc Anthony trabaja junto a ella en la comedia romántica Marry Me, el nuevo filme junto a Maluma que se estrenará el próximo 11 de febrero. "Él no quería hacerlo, la verdad, pero hubo otros niños de la familia que lo animaron diciéndole: 'Hazlo, hazlo, que lo vas a disfrutar'", contó la estrella en declaraciones al programa El gordo y la flaca (Univision). A pesar de todo, la Diva del Bronx aseguró que su hijo se divirtió durante la filmación y parece haberle cogido el gusto. "La pasó muy bien y quiere hacerlo más. Quiere ser actor", añadió. López, muy orgullosa de su hijo, insistió en que este tiene un talento especial con las voces, que lo podría ayudar en su futuro como actor. "No es que sea tímido, pero yo creo que él quiere ser más un actor de voz porque tiene una voz muy distinta, y puede poner voces muy diferentes. Pero hará lo que él quiera", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Marry Me, JLo aparece en el papel de la cantante Kat Valdez, una diva del pop que está en la cima de su carrera y enamorada del seductor cantante Bastian, interpretado por Maluma. En el filme ambos cantantes están en medio de su gira y se supone que se casen ante sus fanáticos en el Radio City Music Hall de Nueva York, aunque el destino quizás los sorprenda con otros caminos. En declaraciones a People en Español, Maluma se mostró agradecido de esta oportunidad que le dio López. "Jennifer es la primera persona que me dejó incursionar en la actuación. La primera película que voy a hacer en mi vida es una película de Hollywood en donde está Owen Wilson. Es algo grande", aseguró.

