Jennifer López cuenta cómo su hijo Max la motivó a participar en las protestas de Black Lives Matter Jennifer López se siente orgullosa de lo que le dijo su hijo Max para motivarla a sumarse a las protestas de Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd. Estas fueron las palabras del niño. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su hijo Max, de 12 años, le dijo algo a Jennifer López que motivó a la cantante y actriz Nuyorrican a unirse a las protestas de Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd. "Max me dijo hace unos días: 'sabes qué mamá, como tienes tantos seguidores como algunos de los Youtuber gamers que sigo [en redes sociales], y ellos nos piden que apoyemos ciertas cosas y lo hacemos, tú deberías hacer lo mismo por George Floyd," contó la Diva del Bronx sobre su hijo con el cantante Marc Anthony. "Le dije: que casualidad que digas eso baby, ya estoy planeando algunas cosas. ¿Quieres ayudarme a hacer un cartel? Y lo hicieron", dice sobre sus mellizos Max y Emme. Image zoom @Jlo/Instagram López y su prometido Alex Rodríguez marcharon en una protesta de Black Lives Matter en Los Ángeles y ambos compartieron videos y fotos en sus redes sociales del evento. La estrella de origen puertorriqueño dijo que uno de los carteles que ella llevó a la protesta pacífica fue creado por sus hijos. Image zoom @Arod/ Instagram López ha hablado con sus hijos sobre la injusticia racial. "Hablamos de cómo si no hay justicia para una persona, no hay justicia para nadie, que este país fue construido sobre el principio de que debe haber libertad y justicia para todos". JLO añadió: "Seguimos protestando pacíficamente hasta que haya un cambio".

