¡Es oficial! Mauricio Ochmann solicita el divorcio de Aislinn Derbez en una corte

El actor Mauricio Ochmann interpuso una demanda de divorcio a su ex Aislinn Derbez ante una corte de Los Ángeles, informaron varios medios de comunicación. Según documentos revelados por el programa de television Suelta la sopa (Telemundo), la causa de la separación fue "diferencias irreconciliables". También se aclara que si bien la pareja hizo pública su separación en marzo, en realidad ya estaban separados desde el 10 de diciembre del año pasado. En los documentos mostrados en el programa, Ouchmann pidió que la custodia de la hija que tienen en común, Kailani, sea compartida y que la corte no le exija ningún tipo de aporte económico. Image zoom Youtube / Suelta la sopa Sobre la repartición de bienes, el galán de telenovelas solicitó que todo lo que adquirieron en sus años de matrimonio sea repartidos equitativamente, al igual que las deudas. Image zoom Youtube / Suelta la sopa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja anunció el pasado 12 de marzo a través de un comunicado en redes sociales su separación amistosa, con palabras que denotaron respeto mutuo y sin cerrar la posibilidad a una posible reconciliación. "Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar", afirmaban en una parte del mensaje. Ver reportaje completo de Suelta la sopa aquí:

