¡Mauricio Ochmann se da una escapada muy bien acompañado! El ex de Aislinn Derbez se tomó por fin sus primeras vacaciones tras la pandemia y se fue de road trip con una hermosa joven. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann ha pasado la cuarentena de la pandemia del coronavirus muy cerca de su ex, Aislinn Derbez y de su linda bebita. Aunque la pareja mantiene una fabulosa relación tras su ruptura, los últimos meses el actor extrañó muchísimo a otra mujer, porque había alguien más que ocupaba un importantísimo lugar en su corazón pero con quien no podía verse a causa del aislamiento. Image zoom Mauricio Ochmann Mezcalent Así que en el momento que se pudo, el papá de Kailani acortó distancias y logró encontrarse de nuevo con la hermosa Lorenza, su hija mayor, quien ya es toda una señorita a sus 16 años, fruto de la relación previa que Ochmann mantuvo con María José del Valle, su primera esposa. Durante los meses que estuvieron lejos, así recordaba Mauricio a su primogénita: “Extrañando abrazarte. Te amo y te agradezco, porque a través de ti rescaté a mi niño interior, recordar es volver a vivir. Que no se nos olvide vivir el presente y disfrutar el hoy”, dijo un nostálgico papá quien por fin vuelve a disfrutar de la compañía de su otra hija en los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que ya es hora de volver a pasar tiempo de calidad juntos y seguramente con ese motivo padre e hija se han dado una escapada, sin Aislinn y Kailani, en un divertido viaje de carretera: “Rolando ando con esta belleza”, dijo orgulloso su papá posando junto a una sonriente Lorenza desde el auto. Aislinn se lleva de lo mejor con la hermanita mayor de su hija y nunca tuvo ningún problema con Lorenza, al contrario. Cuando el actor le comentó que tenía una hija adolescente, Aislinn reaccionó de la mejor manera. Image zoom “Fue como de ¡Qué emoción!, porque iba a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. Porque tuve unas madrastras, que no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal, a pesar de que yo era buena onda con ellas”. Para lograr ganarse su cariño, “me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado que Mau se enojaba porque decía: Parece que tengo dos hijas en lugar de una hija y una esposa”, y así le decía a su ex: “parecen niñas las dos, tienes que madurar”.

Close Share options

Close View image ¡Mauricio Ochmann se da una escapada muy bien acompañado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.