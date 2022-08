Mauricio Ochmann reacciona señalamientos de ser víctima de fraude Tras darse a conocer un caso de estafa muy importante en México, Mauricio Ochmann se pronunció tras ser considerado uno de los afectados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que la empresa inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) había cometido un fraude millonario que afectó a decenas de personas. El dueño de la compañía, Luis Oswaldo Espinoza Marín, admitió su delito y se quitó la vida. Entre los señalados de formar parte de las víctimas se encuentra Mauricio Ochmann, quien no dudó en dar la cara y deslindarse por completo de esta situación. "Hace 19 años, Elizabeth Castro, Mauricio Islas, El Piojo Herrera y yo decidimos hacer activismo y así es como nace este proyecto de amor que es Apadrina un Transplante", mencionó Ochmann en un video que dio a conocer en la cuenta de Instagram de la asociación Apadrina un Transplante. "Con el tiempo se fueron sumando más personalidades y es un proyecto que nace, desde el amor, desde el corazón, para ayudar a más personas que lo necesitan; así que nos deslindamos de cualquier situación en la que nos hayan querido involucrar". Por su parte, dicha fundación también se pronunció sobre el asunto, debido a que Espinoza Marín formó parte de sus integrantes, aunque no tenía acceso a los recursos económicos ni financieros de la institución. "En días pasados fuimos testigos de la denuncia de un fraude millonario por parte de Luis Oswaldo Espinoza Marín, director de Asesores Jurídicos Profesionales. La Fundación reconoce que Luis Oswaldo Espinoza Marín tenía un cargo honorífico en esta fundación", explicó en un comunicado Apadrina un Transplante, A.C. Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quienes formamos parte de ella lamentamos profundamente los hechos, tanto para las familias que verán afectados sus patrimonios por mal manejo de recurso, así como por su partida", continuó. "Al mismo tiempo nos deslindamos de las acciones ejercidas por Espinoza Marín las cuales desconocíamos en su totalidad y condenamos rotundamente". Apadrina un Transplante, A.C. también enfatizó que los fundadores y personalidades que colaboran en dicha asociación no quieren ser vinculados con ninguna de sus actividades ilícitas. Explicaron, también, que Marín no tenía acceso a los recursos económicos de la organización y tampoco manejaba sus finanzas, por lo que, al igual que sus fundadores y todas las personalidades del ambiente artístico que colaboran con ellos, no quieres y aseguran que fueron usados como "parte de su estrategia de visibilidad y posicionamiento". Así como Mauricio Ochmann, Mauricio Islas, Fernanda Castillo y otros famosos también se han desvinculado por completo con estos hechos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mauricio Ochmann reacciona señalamientos de ser víctima de fraude

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.