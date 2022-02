Mauricio Ochmann habla de la razón de su divorcio de Aislinn Derbez Tras casi dos años de haberse separado de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann mantienen una excelente relación personal; lo cual, fue producto de la forma en la que concluyeron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron el fin de su matrimonio tras cuatro años de matrimonio. Pese a su divorcio, ambos actores mantienen una excelente relación personal y han sabido compaginar sus respectivas carreras con el cuidado de su hija en común, Kailani. La causa de la separación no había sido muy clara, hasta ahora que el protagonista del personaje El Chema lo dio a conocer. "[Aisslin y yo] ya veníamos con complicaciones y había notado ciertas cosas, y estuvimos en un proceso terapéutico antes de lo del viaje [la serie De viaje con los Derbez]. A título personal, desde mi internamiento, hace 15 años, nunca he dejado terapia. De repente, empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo", relató Ochmann en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos cómo sucedió y a transitar los cambios de la relación". El protagonista de la película ¡Qué despadre! confesó que tomó la iniciativa para reconocer que era momento de terminar con la relación. "Y en mi caso, porque cada quien lo vivió distinto, a mí me tocó ser el que me volteé con Aiss, en un momento, y decirle 'Aiss creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante cinco, seis años, tenemos una hija maravillosa, nos adorados. Te quiero muchísimo, tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie. Y me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza'", mencionó. Aislinn Derebez, Mauricio Ochmann Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dejó claro que el reality no De viaje con los Derbez no fue el detonante de la ruptura, pero acrecentó que ambos tenían "diferentes intereses". Sin embargo, Mauricio Ochmann asegura que eso no ha minado el amor con Aislinn Derbez, solo se transformó. "Sí, estuve muy enamorado de Aiss y la quiero muchísimo. Creo que hemos sabido transitar el cambio de la relación; la mutación de nuestra relación y, de repente, entender ella hacia donde quería ir, lo que quería, lo que quiero, son cosas distintas", comentó. "Entonces, fue llegar a ese estado de entendimiento, de que somos familia por Kai y nos acompañamos; hablamos diario, todos los días. Ella se apoya en mí y yo en ella, y hemos armado una bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre donde lo que quiero es que sea feliz y ella me desea lo mismo".

