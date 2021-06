¿Romance a la vista? Mauricio Ochmann comparte paseo en yate con guapa mujer El actor se dejó ver muy bien acompañado el pasado fin de semana mientras disfrutaba de un paseo en yate en Los Cabos, México. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cupido habría tocado nuevamente a la puerta de Mauricio Ochmann. A poco más de un año de haber anunciado su separación de Aislinn Derbez, el protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Victoria y El clon se dejó ver muy bien acompañado este domingo a través de las redes sociales por quien podría ser su nueva conquista. El actor presumió en sus historias de Instagram de la compañía de una hermosa y joven mujer con la que disfrutó de una inolvidable jornada de sol y mar a bordo de un yate privado en Los Cabos, municipio localizado en el extremo sur del estado de Baja California, México. La afortunada se llama Paulina Burrola y es una guapísima modelo y conductora de televisión mexicana que cuenta con poco más de 40 mil seguidores en Instagram. Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann y Paulina Burrola | Credit: Instagram Mauricio Ochmann "Enfocada en vivir esta vida, de forma hermosa, valientemente, un día a la vez", escribía en junio del año pasado Burrola desde la citada red social. Paulina participó en 2011 en el certamen Nuestra Belleza México y ha prestado su imagen a importantes campañas publicitarias a lo largo de su corta pero exitosa carrera como modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las últimas fotografías que ha compartido la también conductora en Instagram han sido comentadas por Ochmann con diferentes emoticonos de corazón y caritas de enamorado, lo que da que pensar que entre ambos podría existir algo más que una simple relación de amistad. Paulina Burrola Credit: Instagram Paulina Burrola A juzgar por la historia que compartieron este domingo en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos hacen una linda pareja y, sobre todo, se ven muy enamorados y felices. ¿Será que efectivamente Cupido los fechó?

