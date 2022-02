Mauricio Ochmann revela que la paternidad le permitió superar sus momentos difíciles La paternidad ha representado un punto de quiebre la vida personal de Mauricio Ochmann. El actor hace importantes declaraciones al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Mauricio Ochmann ha mencionado que durante algún tiempo tuvo problemas con el alcohol; además, atravesó por muchos momentos complicados en su vida. Sin embargo, convertirse en papá a los 27 años le hizo analizar la situación y le dio la fue suficiente para superar los momentos difíciles y dejar atrás al pasado. "Cuando fui papá a mí sí me revolucionó, sí", confesó Ochmann al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Dije 'a ver espera; tengo que hacer ciertos cambios en mi ida, porque quiero ser un papá presente'". Así, gracias a su primogénita Lorenza, el actor comenzó a realizar cambios personales que le dieron la madurez y el carácter para afrontar las circunstancias difíciles. "Modifiqué y fui cambiando. Para mí Lorenza ha sido una maestra, ella me ha enseñado a ser papá y hacer las paces conmigo mismo y con mi pasado", concluyó. Cabe recordar que a los 40 años el protagonista de la película ¡Qué despadre! se convirtió en padre por segunda vez de otra nena a quien puso por nombre Kailani y concibió durante su matrimonio con Aislinn Derbez. Hace un tiempo declaró que es cansado ser papá a esta edad. De hecho, este 25 de febrero de 2022, su hija menor cumple cuatro años por lo que dedicó un cariñoso mensaje. Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy cumple 4 años esta muñequita. ¡Qué afortunado me siento de ser tu papá! Verte crecer y acompañarte en tu caminar por esta vida me llena de amor", escribió en su cuenta de Twitter. "Te amo pequeña mía Kailani. Feliz cumpleaños". Mauricio Ochmann acompañó el texto con diversas imágenes donde se le ve sonriente y feliz disfrutando en compañía de su nena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mauricio Ochmann revela que la paternidad le permitió superar sus momentos difíciles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.