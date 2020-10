“¡Que hablen!”: Mauricio Ochmann sobre su supuesto romance con Esmeralda Pimentel ¿Será cierto que el ex de Aislinn Derbez está saliendo con esta actriz? ¡Mira lo que él responde! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que se anunciara el divorcio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han circulado especulaciones de que el actor sostiene una relación amorosa con Esmeralda Pimentel, algo que el histrión ha aclarado de una vez por todas. El Chema, como también se le conoce por su memorable papel en la telenovela El señor de los cielos, se tomó con humor los comentarios y aseguró que no le sorprende que las personas lo vinculen amorosamente con personas con las que trabaja o trabajó. “A mí la verdad es que ya no me extraña o sea que siempre es con la que trabajé y entonces, bueno, es como ¡qué hablen!”, dijo en una entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol. Y agregó: “En las redes sociales hay cosas o comentarios que se pueden viralizar y la gente pues, no sé, pero como que se los cree. Pero no, yo a Esme la quiero muchísimo, es una gran compañera y es una actriz talentosísima”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su relación con la madre de su hija Kailani, reiteró que ambos se llevan bien a pesar de ya no están juntos como pareja. Añadió que hoy entiende, gracias a años de terapia, que algunos conceptos como el divorcio deben ser tomados de manera diferente por las personas. Image zoom Instagram Mauricio Ochmann “Hemos aprendido mal y tenemos que desaprender ciertos conceptos establecidos por la sociedad como [que] está bien visto que te pelees y que todo termine mal y el resentimiento y todas estas cosas, pero está mal visto que te lleves bien, que hagas las cosas con amor y a mí [lo primero] me parece ilógico”, opinó. Además, consideró que todas las relaciones son cíclicas y que es parte de la vida que algunas funcionen y otras no. Las especulaciones sobre un supuesto romance entre Ochmann y Pimentel surgieron después de que ambos colgaron fotografías y videos juntos en sus redes sociales en los que invitaban a sus fanáticos a apoyarlos en la recién estrenada película Ahí te encargo (Netflix), donde compartieron plató como protagonistas.

