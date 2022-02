Mauricio Ochmann da su opinión sobre el nuevo romance de Aislinn Derbez Desde hace un tiempo, Aislinn Derbez reveló que mantenía un idilio con un hombre llamado Jonathan Kubben; sin embargo, su exmarido Mauricio Ochmann no se había pronunciado, hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Mauricio Ochmann tiene, desde hace varios meses, una relación sentimental con Paulina Burrola, quien, incluso, ya convive de manera habitual con Kailani, la hija que el actor tuvo con Aislinn Derbez. Ahora que la protagonista de la película A la mala también mantiene un romance con Jonathan Kubben ¿qué opina su exmarido? "Ahora sí, también qué padre que todos estemos felices. Eso está padre", mencionó Ochmann a los medios de comunicación. "Para Aiss [Aislinn Derbez] siempre mis mejores deseos, claro". El actor fue tajante y advirtió que no quería opinar acerca de las polémicas que han surgido a últimas fechas en torno de la familia Derbez. "No voy a hablar más de Ais, pero la quiero mucho", enfatizó. Respecto a su noviazgo con Burrola, el estelar del filme ¡Qué despadre!, no quiso dar muchos detalles, pero dejó claro que está muy feliz en este romance, aunque, de momento, no tienen ninguna intención de agrandar la familia. "Estamos muy felices, viviendo el día", mencionó. Aislinn Derebez, Mauricio Ochmann Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[La relación] la estoy disfrutando mucho, estamos viviendo el presente", agregó. "Ahorita no está dentro de los planes [tener más hijos]. Me encanta la paternidad, estoy disfrutando mucho a mis dos hijas [Lorenza y Kailani]". De hecho, Mauricio Ochmann confesó que está atravesando por un buen momento en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, solo quiere seguir disfrutando al máximo. "Sí, estoy muy contento, la verdad es que en todas las áreas. Con Pau [Paulina Burrola] feliz, con mis hijas feliz y ahorita bien", concluyó.

