Mauricio Ochmann rompe el silencio y aclara si un tercero en discordia provocó su separación de Aislinn Derbez El actor habla por primera vez de su divorcio de la madre de su hija Kailani. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann habló por primera vez de su proceso de divorcio y negó rotundamente que una tercera persona haya influído en su separación de la actriz Aislinn Derbez. En una entrevista en el programa Hoy, que se transmite en México por el Canal de las Estrellas y por Univision en Estados Unidos, el actor se refirió a las especulaciones que han circulado en diversos medios de comunicación sobre una persona que habría sido la causante de su ruptura —y aseguró que ese no es el caso. Destacó estar impresionado de lo que “pueden inventar” las personas, afirmando que las relaciones cambian y que aunque ya no está junto a su hoy ex, ambos tienen una excelente relación y se adoran. “De entrada me da un poco de risa y un poco de no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar. No hay sangre, no hay traición, no hay culpables”, declaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y agregó: “Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que... viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que, al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho y ella está feliz y yo también, nos adoramos y la bebé también está feliz. Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema”. Sobre su participación en el reality show "De viaje con los Derbez", confesó que aunque tiene respeto y aprecio por la familia de su ex, su experiencia no fue la mejor. “De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo porque al final somos familia. A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality [no me gustó]; mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro”, opinó.

