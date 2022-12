Mauricio Ochmann cuenta cómo su primogénita Lorenza cambió su vida Mauricio Ochmann habla de lo que ha aprendido de su hija Lorenza y cómo el nacimiento de su primogénita transformó su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann habló de su hija Lorenza y cómo su primogénita cambió su vida. El actor mexicano habló con el diario Excélsior sobre cómo el nacimiento de su hija mayor transformó su visión del mundo y de la Navidad. "A mí en lo personal, después de haber aprendido ciertas cosas, al igual que mi personaje Chuy, me tocó rescatarme como ser humano, rescatar mi niñez y a la Navidad, de alguna manera. Desde hace muchos años, desde que nació mi hija Lorenza, ya mi Navidad es distinta y también mi manera de relacionarme con el mundo", dijo la estrella de la película Reviviendo la Navidad de Netflix. La comedia navideña nos hace reflexionar sobre los regalos que verdaderamente importan. "Llegué al guión ya con ciertas reflexiones aprendidas, tanto en el tema de la Navidad como en el personal, y es eso: La vida se nos va, ahorita estamos y mañana no sabemos. Ojalá y tengamos mucho tiempo y podamos disfrutar, pero, la verdad, es que nunca se sabe, porque somos humanos", añadió el histrión de 45 años, novio de la modelo Paulina Burrola. El actor también es padre de Kailani, fruto de su matrimonio con Aislinn Derbez. En la película, en la que comparte créditos con Ana Brenda Contreras, Ochmann hace el papel de Chuy, un padre de dos niños que es un poco Grinch y no entiende la magia de esta época festiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Ochmann y su hija Lorenza Mauricio Ochmann y su hija Lorenza | Credit: Instagram/@mauochmann "Hay muchos mensajes y temas universales con los que la gente se podrá identificar con esta película y también se van a divertir muchísimo, porque está llena de comedia. La película es un pretexto para hablar de nuestras actitudes, los hábitos, la parte emocional, que, aunque se ubica en la Navidad, habla de todo el año, de la familia, los amigos, la pareja y de vivir el presente. Hay que disfrutar lo que hoy tienes", añadió Ochmann a Excélsior.

