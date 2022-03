Mauricio Ochmann desata pasiones y también enfado con su nuevo personaje El actor se encuentra en España promocionando Sin ti no puedo, un thriller en el que comparte cartel con Maite Perroni y en el que interpreta uno de los papeles más retadores y satisfactorios de su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Mauricio Ochmann atraviesa por uno de sus mejores momentos. El actor se encuentra en España presentando su nueva película Sin ti no puedo, una co-producción España/México con muy buena pinta. Desde el Festival Cine de Málaga, uno de los más reconocidos en el país, el protagonista compartió el tráiler de lo que representa uno de los grandes retos de su vida profesional. Mauricio da vida a un personaje homosexual de lo más feliz en su relación cuya dicha se ve interrumpida con la reaparición de su hermana, papel interpretado por Maite Perroni y que le traerá muchos disgustos. El intérprete, orgulloso de su papel, presumió de este trabajo y de todo el equipo que formó parte de él. Una puesta en escena en la que, además de crecer como actor, también rompe barreras y estereotipos. La publicación tuvo reacciones inmediatas de sus seguidores quienes, en su gran mayoría, aplaudieron el trabajo y el éxito de Mauricio. "Qué profesionalidad", "Quiero verla", "No nos la podemos perder", "Se ve buenísima", apuntaron muchos usuarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, como suele ocurrir en estos casos, también hubo quienes aseguraron que no le verían en un papel así y dejaron comentarios poco agradables. "No me emociona verlo en ese papel", "Esa película no te pega", "Qué pesar, ya llegaste muy bajo", "Tenía otro concepto de ti", escribieron otros. Es precisamente por este tipo de reacciones que es tan importante el trabajo de actores como Ochmann para normalizar una situación tan natural y común como la vida misma. Y eso es precisamente lo que ha hecho Mauricio, aceptar un papel lleno de retos en una trama que, más allá de la orientación sexual de su personaje, es sumamente interesante y aborda otras temáticas. El estreno de Sin ti no puedo ya tiene fecha, será el próximo 21 de abril. ¡Felicidades a todo el equipo"

