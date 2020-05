Mauricio Ochmann enamora con su sexy baile sin camisa El actor robó suspiros al presumir su abdomen de acero en un video en TitkTok. ¿Ya lo viste? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La fiebre de las celebridades en TikTok continúa. Ahora ha sido el turno del actor mexicano Mauricio Ochmann, quien mostró su lado más sexy al compartir un video en el que se le ve sin camisa y moviendo las caderas a ritmo de reguetón. Ochmann, quien ya tiene 1.3 millones de seguidores en la mencionada plataforma social, bailó la famosa canción “Laxed Siren Beat” de Jawsh 685, que forma parte de un reto viral que corre la pólvora por las redes. El clip de de pocos menos de 25 segundos tiene más de 304,000 me gusta y cerca de 7,000 comentarios. Las fanáticas han derrochado cumplidos sobre su improvisado performance en uno de los pasillos de su casa. “Mi Chema tan bello”, “Lo podré mirar como 1000 veces y no me canso”, “Quién en su sano juicio deja a este bombón”, fueron algunos de los elogios de los usuarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que el artista se muestra sin camisa. Recientemente compartió otro video en que bailaba en ropa interior mientras se servía un café en la cocina escuchando “Smell Like a Teen Spirit” de Nirvana, al tiempo que demostraba que a pesar de la cuarentena no ha descuidado su estado físico ni su dieta. Sobre cómo invierte su tiempo en esta época de aislamiento social, el actor reveló en un Live en Facebook de People en Español que su secreto es mantenerse ocupado. Afirmó que además de su rutina de ejercicios ha retomado pasatiempos como tocar guitarra, escribir, leer y cocinar.

