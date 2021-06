Mauricio Ochmann reconoce que da likes a su actual novia desde 2017, ¿no estaba aún con Aislinn Derbez? El actor tuvo que confesar que coqueteaba con Paulina Burrola, dejándole likes y comentarios a sus fotos en redes sociales, a pesar de que estaba comprometido en ese momento. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Mauricio Ochmann confesó que como muchos sospechaban, coqueteaba con su actual novia desde 2017, a pesar de que mantenía una relación con la actriz y modelo mexicana Aislinn Derbez. Fueron sus seguidores quienes le siguieron el rastro y se dieron cuenta de que Ochmann le daba likes y dejaba comentario desde entonces en las fotos de su actual pareja, Paulina Burrola. Paulina Burrola Credit: Instagram Paulina Burrola "Digamos que fue mi estrategia, pues obviamente la empecé a seguir en enero de ese año y pues obviamente la empecé a likear para hacerme notar", aseguró el actor de 43 años a los reporteros de Sale el Sol. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ochmann también dijo que su ex Aislinn Derbez estaba al tanto de su nuevo noviazgo y que incluso "ya se conocen, ya conviven, todo está bien". "Ya está enterada de todo y tenemos muy buena comunicación", dijo Ochmann, refiriéndose a Burrola y Derbez, madre de su hija Kailani y de quien se separó a principios del 2020. Luego de rumores entre los fans, el protagonista de El Chema hizo pública su relación con Burrola, de 30 años, quien fue Miss Sonora en 2011. En fotos compartidas por el actor en Instagram, se ve a la nueva pareja muy romántica a bordo de un velero en las playas de Cabo San Lucas. Por su parte, a Derbez no se le conoce una nueva relación y se ha enfocado en el cuidado de su hija. "Cada día que pasa disfruto más y más a esta cosita hermosa. Es increíble como entre más libertad me doy, más la disfruto a ella", aseguró en sus redes sociales.

