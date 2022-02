Mauricio Ochmann revela quien fungió de cupido en la conquista de su novia Paulina Burrola La relación entre el actor y la modelo continúa viento en popa, ¿boda a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que anunciaron su noviazgo el año pasado, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola no tienen reparo en compartir íntimos momentos y hablar abiertamente sobre su relación que tomó al mundo por sorpresa. Detrás de ese sólido amor que profesan existe un poderoso responsable de haber sido el vínculo que unió sus vidas en el momento perfecto. Aunque no fue una conexión instantánea, los likes en las redes sociales ayudaron a concretar esa primera cita, desde la cual se han vuelto inseparables. Sí, fue precisamente Instagram que jugó el papel de cupido para ayudar a flechar a la encantadora pareja. "La empecé a seguir como en enero [del 2021]", reveló el actor a la revista CARAS. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Ochmann y Paulina Burrola Mauricio Ochmann y Paulina Burrola | Credit: Mauricio Ochmann/Instagram Y ahí comenzó su conquista. Ochmann utilizó las herramientas tecnológicas a su favor para llamar la atención de la presentadora de televisión, inundando su página de likes, ya que no se atrevía a abordarla. Finalmente se armó de valor y le envió un mensaje directo, iniciando así la conversación para pautar su primer encuentro. Luego de semanas de conversaciones a través de las redes sociales, finalmente pudieron conocerse en persona. "La verdad es que cuando la conocí pensé: 'no me equivoqué'", confesó el actor. "Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto… lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza". Mauricio Ochmann y Paulina Burrola Mauricio Ochmann y Paulina Burrola | Credit: Mauricio Ochmann/Instagram Luego de casi cuatro meses, los tortolitos formalizaron su noviazgo y, casi de inmediato, Burrola conoció a las dos hijas del actor. "Encontrarme con una relación tan bonita, madura y verdadera, me tomó por sorpresa", expresó la presentadora. "Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme [a ellas]. Desde un principio, las dos [niñas] fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad". Este acercamiento definitivamente consolidó la relación e inició una ola de rumores sobre una posible boda en un futuro cercano. "Estoy muy contento [con Paulina]", aseguró a la prensa mexicana a principios del 2022. "¿Formalizar, cómo? Si ya lo estamos. El noviazgo está formal. Luego, luego ya quieren boda, ya vi". Mauricio Ochmann y Paulina Burrola Mauricio Ochmann y Paulina Burrola | Credit: Mauricio Ochmann/Instagram Al parecer, ese detalle se lo guardará por ahora. Lo que sí asiente es que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida a nivel sentimental, con una nueva historia de amor que le ha llenado el corazón. "Estoy feliz, estoy muy enamorado, la amo muchísimo y estamos escribiendo nuestra historia de amor día a día", puntualizó.

