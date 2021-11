¡Mauricio Ochmann celebra su cumpleaños más romántico gracias a Paulina Burrola! Besos, música, globos, regalos, pastel... ¡la bella modelo mexicana no escatimó detalle para que el actor amaneciera con la mejor de las sonrisas! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Mauricio Ochmann y su novia atraviesa un precioso momento, a juzgar por las enternecedoras imágenes que ambos compartieron hoy, día en que el actor cumplió 44 años: Paulina Burrola regaló a su amorcito un amanecer de lo más romántico y festivo. Feliz y con cara de recién despertado, el ex de Aislinn Derbez se mostraba radiante al darse cuenta de que la música de las mañanitas sonaba por todo la casa, cuando su novia le avisó que ya podía pasar a la sala donde tenía preparadas las sorpresas. Allí había guirnaldas colgadas de las ventanas donde podía leerse happy birthday, globos en tonos dorados y una mesa de desayuno donde no faltó detalle. Sobre los clips, podía leerse la definición de la palabra amor: "un profundo, tierno y fuerte sentimiento de afecto hacia una persona: un apego emocional intenso". Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Junto a los mensajes de buenos días sobre la mesa, podían verse apetitosos waffles, huevitos, tocino, jugos, café… ¡Un desayuno digno de un rey! Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann También una gran caja en el suelo escondía el regalo en el que no faltaban lindas fotos de la pareja... ¿Así o más detallista la hermosa Burrola? Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ochmann se mostraba muy emocionado y agradecido ante tanto detalle de cariño y antes de soplar las velas, miro a su novia y le dijo: "I love you". Un año lleno de amor, en el que tristemente la modelo mexicana tuvo que afrontar la dolorosa pérdida de su papá. Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Una celebración en la que no pudieron faltar los besos... Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann cumpleaños Credit: IG Mauricio Ochmann Mauricio también recibió la felicitación de su ex junto a su pequeña Kailani y le otorgaron el título de mejor papá del mundo, algo que el histrión compartió en sus historias. También compartió en su feed una foto con sus dos hijas, bajo la que infinidad de amigos y celebridades escribieron para felicitarle en su gran día. "Feliz cumple, Mau. Que te consientan mucho. Te quiero", escribió su compañera de El Clon, Sandra Echeverria; "feliz cumple, amigo… Muchas bendiciones y esa sonrisa así todo el año que comienzas", le deseó la actriz Fernanda Castillo.

