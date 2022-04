Los fans se polarizan ante la celebración de Mauricio Ochmann por su primer aniversario con Paulina Burrola Las reacciones ante el post del ex de Aislinn Derbez al celebrar su primer año de romance con Paulina Burrola dividen a los fans: "Lo mismo le dijiste a la Derbez" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece mentira pero ya ha pasado un año desde que el actor Mauricio Ochmann, exmarido de Aislinn Derbez, iniciara un candente romance con la actriz Paulina Burrola. Este domingo el emocionado histrión compartió una foto al lado de su amada para celebrara tan importante fecha. Y lógicamente el post no ha dejado a nadie indiferente. "Qué bonito amanecer contigo mi amor Paulina Burrola", iniciaba el post del mexicoamericano de 44 años. "Un año ya caminando juntos de la mano, gracias por estar en mi vida! Eres un ser muy especial y maravilloso! Amo cada día a tu lado. TE AMO". Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar polarizándose en dos bandos. Uno que apoya la relación y desea lo mejor y más bonito para la parejita. Y otro que afirma que ésta actitud romántica y acaramelada ya se la habían visto anteriormente al actor y que solo esperan que pronto se refugie en brazos de otra. "Después en unos años nos veremos leyendo lo mismo pero con otra chica… qué triste este mundo el y su ex eran para mi amor verdadero y ahora veo esto y ya no creo nada", afirmó una seguidora en Instagram. "Lo mismo se lo dijiste a la A [Aislinn] Derbez", exclamó otro más del bando de detractores de la relación. "Así dicen solo cuando son novio, casen se y tengan hijos vamos a ver si no la deja igual que a Aislin.... Pues solo digo lo que se ve en sus relaciones anteriores con hijos...", acotó alguien más. Mauricio Ochmann con Paulina Burrola Credit: IG/Mauricio Ochmann Pero la pareja sigue incólume disfrutando de su amor. Y para muestra basta solo un botón: el pasado 28 de marzo los tortolitos deslumbraron en Ciudad de México al aparecer en la premiere de la cinta ¿Y cómo es él? que estelariza Ochmann al lado de Zuria Vega y Omar Chaparro. Curiosamente, y de acuerdo al sitio especializado IMDB, dicha cinta —que se estrena este 22 de abril en cines de México— cuenta a Eugenio Derbez, ex suegro de Ochmann, entre sus productores. Mauricio Ochmann con Paulina Burrola Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo parece indicar que esta relación todo se ha ido dando de manera orgánica, tal y como lo ha revelado el mismo actor quien recientemente contó que habían sido las redes, específicamente la plataforma de Instagram, las que habían servido de Cupido en su nuevo romance. "La empecé a seguir como en enero [del 2021]", reveló el actor a la revista mexicana CARAS. "La verdad es que cuando la conocí pensé: 'no me equivoqué. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto… lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza".

