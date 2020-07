¿Mauricio Ochmann bloqueó a los Derbez en sus redes sociales? Han circulado rumores sobre el distanciamiento entre Mauricio Ochmann y los miembros de la familia de su exesposa Aislinn Derbez. ¿Qué ocurre? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días surgieron fuertes rumores de que tras su ruptura con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann había eliminado de sus redes sociales a todos los miembros de la familia de su expareja sentimental, incluyendo a Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez. Incluso circuló una imagen que supuestamente confirmaba dicha acción. ¿Es eso verdad? RELACIONADO: ¡Se revela quién es el segundo padre de Aislinn Derbez! Image zoom Mauricio Ochmann Tras revisar en las redes sociales del actor se puede comprobar que fueron meras especulaciones porque dichos integrantes de este famoso clan, empezando por el patriarca Eugenio, continúan formando parte de las personas que sigue el protagonista de la teleserie El Chema, tal como se puede apreciar en las imágenes. Image zoom Mauricio Ochmann Instagram Image zoom Mauricio Ochmann Instagram Si bien se ha dado a conocer que el titular de la película Hazlo como hombre había solicitado formalmente el divorcio de la actriz, tanto él como Aislinn han declarado públicamente que siempre mantendrán una buena relación por el beneficio de la hija de ambos, Kailani. Además aseguran que la gran amistad que tienen los dos será de por vida. Image zoom Eugenio Derbez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente sus acciones han demostrado que se mantienen cercanos. Como ejemplo se puede mencionar que el pasado Día del Padre, la protagonista de la película A la mala le dedicó un conmovedor mensaje de felicitación a su aún esposo. Además reaccionó a un texto e imagen que él publicó la misma fecha y lo hizo con algunos emoticones de caritas con ojos de corazón y manos aplaudiendo. Image zoom Mauricio Ochmann Instagram Solo el tiempo será testigo de cómo evolucionará la relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Mientras tanto, todo parece transcurrir de manera normal entre el actor y su exfamilia política.

Close Share options

Close View image ¿Mauricio Ochmann bloqueó a los Derbez en sus redes sociales?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.