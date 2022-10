Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez y su hija Kailani se divierten juntos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aislinn Derbez junto con su hija y Mauricio Ochmann en Disneyland, Anaheim, CA Credit: Christian Thompson/Disneyland Resort Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a compartir juntos por un evento importante: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Aislinn Derbez Aislinn Derbez junto con su hija y Mauricio Ochmann en Disneyland, Anaheim, CA Credit: Christian Thompson/Disneyland Resort La actriz mexicana y su ex Mauricio Ochmann llevaron a su hija de seis años, Kailani Ochmann, a Disneyland Resort en California para celebrar Halloween Time con amigos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo jurados en el primer programa de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara?", que estrenó por Las Estrellas en México Credit: Mezcalent La presentadora mexicana posó así de sonriente junto a Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita en el primer programa de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, que estrenó por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos. 2 de 8 Ver Todo Lele Pons Lele Pons es la primer expulsada de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara?" con el disfraz de "Pulpo Credit: Mezcalent La influencer fue la primer expulsada de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? con el disfraz de 'pulpo'. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Juanes JUANES INGRESÓ AL SALÓN DE FAMA DE COMPOSITORES LATINOS CON UN HOMENAJE ESPECIAL DURANTE EL 10º ANIVERSARIO DE LOS PREMIOS LA MUSA Credit: Universal El cantante y compositor colombiano fue ingresado al Salón de la Fama de Compositores Latinos durante el 10º aniversario de los Premios La Musa, donde muchos líderes del mundo de la música latina asistieron al Hard Rock Live en Hollywood, Florida. 4 de 8 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes & Martin Fuentes en Disneyland, Anaheim, CA Credit: Christian Thompson/Disneyland Resort La actriz y presentadora mexicana y su esposo Martín Fuentes se tomaron esta foto del recuerdo junto a sus cinco princesas en Disneyland. 5 de 8 Ver Todo Carlos Vives Carlos Vives se apodera del “Choliseo” con un encuentro musical inolvidable Credit: Elisamar Rivera El cantautor colombiano se apoderó del 'Choliseo' con un encuentro musical inolvidable. El vallenato, la cumbia y el pop fueron varios de los ritmos que predominaron en el repertorio dirigido a celebrar el orgullo de contar con raíces latinas. Uno de los momentos memorables del espectáculo fue la complicidad del cantautor puertorriqueño Pedro Capó para acompañarlo a cantar "Pagamento", junte que provocó la euforia de la fanaticada. La presentación formó parte de su gira musical 'Después de Todo VIVES'. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emmanuel emmanuel con Manuel Alejandro Credit: M&M The Agency El cantautor junto al compositor que escribió varios de sus éxitos, el español Manuel Alejandro, quien recibió en la Musa Awards el reconocimiento 'Living Legend'. 7 de 8 Ver Todo Ashlee Simpson ashley simpson Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for DSW La cantante y empresaria de 38 años se dio cita al lanzamiento de la línea de otoño de Crown Vintage de DSW, en Los Ángeles. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez y su hija Kailani se divierten juntos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.