Mauricio Ochmann agradece a su ex Aislinn Derbez por lo buena madre que es Durante su matrimonio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron una hija de nombre Kailani ¿cómo se ha dado la convivencia tras el proceso de separación? El actor lo revela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras hacer pública su separación y estar oficialmente divorciados, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una buena relación que es beneficio de la hija de ambos, Kailani. Por ello, el actor agradece a su exesposa su calidad como madre; lo cual, ha permitido que todo sea más sencillo para la niña. Image zoom Mauricio Ochmann “Feliz y agradecido con Ais [Aislinn Derbez] porque hemos hecho una muy buena mancuerna en esta etapa [de separación]”, confesó Ochmann al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “La verdad, es que debido a esta pandemia, esta crisis, este COVID, hemos podido dividir muy bien este tiempo entre papá y mamá [para convivir por igual con Kailani]”. RELACIONADO: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron a terapia para salvar su relación Image zoom Instagram Mauricio Ochmann De acuerdo con el protagonista de la teleserie El Chema, el amor y la comunicación entre la expareja han sido fundamentales para que todo haya fluido de una manera adecuada y se mantenga en el mismo tenor hasta la fecha. “Ha estado muy bonito el proceso [de separación]. De alguna manera, la sociedad estamos acostumbrados a que haya gritos, sombrerazos y pleitos. Y no estamos acostumbrados que haya una separación armoniosa, en amor, como en buena onda”, agregó. “Lo agradezco muchísimo. Siempre hemos tenido una comunicación amplia, independientemente de que vayamos hacia diferentes lugares. Eso nos ha mantenido en esa línea. Al final, el bienestar común y el tema que somos familia, y siempre vamos a ser familia”. Image zoom Aislinn Derbez Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Ochmann aseguró que ha logrado organizarse para estar al cuidado de sus dos hijas para poder brindarles los cariños y cuidados pertinentes. “Ha estado muy lindo porque he podido tener el tiempo de estar con las dos, de convivir tanto con Lorenza [su hija mayor], como con la bebé [Kailani], y padrísimo”, agregó. “A mí la parte de ser papá, por mi propia historia, es muy importante, me encanta y la atesoro. Son mis proyectos más padres y más importantes de la vida”.

Close Share options

Close View image Mauricio Ochmann agradece a su ex Aislinn Derbez por lo buena madre que es

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.