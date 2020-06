Actrices de telenovelas que han sido pareja de Mauricio Ochmann en la vida real Antes de Aislinn Derbez, el actor fue novio de dos bellas actrices de telenovelas, quienes curiosamente también llegaron a ser su pareja en la ficción. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann se ha enamorado en más de una ocasión de una compañera de trabajo. Antes de poner sus ojos en Aislinn Derbez, con quien se casó en 2016, el actor intentó sin éxito encontrar la estabilidad en el terreno amoroso con dos actrices de telenovelas, quienes llegaron a ser también su pareja en la ficción: Adriana Campos y Begoña Narváez. Adriana Campos Ochmann conoció a la fallecida actriz colombiana durante su participación en la exitosa telenovela de Telemundo Victoria, historia que grabó en 2007 en Colombia. Sus personajes llegaron a ser pareja en un determinado momento del melodrama. Su noviazgo duró tres años años y, como reconoció el propio Mauricio en una entrevista para la cadena Telemundo en 2010, "fue como un amor a primera vista". Image zoom Adriana Campos y Mauricio Ochmann Dimitrios Kambouris/WireImage for People en Espanol Adriana, por su parte, destacaba de Ochmann su gran calidad humana. "Es un hombre detallista y muy humano sobre todo, yo creo que eso fue lo que me enamoró de él, y su corazón es maravilloso", compartía en el mismo programa de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Adriana perdió la vida en 2015 en un accidente automovilístico en su natal Colombia hacía ya varios años que la relación entre ambos había llegado a su fin. "Sé que es un golpe duro para la familia y amigos… lo lamento muchísimo", expresaba Ochmann tras enterarse del fatídico desenlace de su expareja. Begoña Narváez Los actores trabajaron juntos en 2012 en la también telenovela de Telemundo Rosa diamante, donde él interpretaba al protagonista y ella daba vida a la antagonista de la historia. Image zoom Begoña Narváez y Mauricio Ochmann Mezcalent "Todo bien, estamos muy contentos, disfrutándonos mucho y viviendo cada etapa", declaraba en 2014 el que fuera protagonista de la exitosa superserie El Chema. Su noviazgo, sin embargo, tampoco llegaría a buen puerto. Ochmann se encuentra actualmente divorciándose de la hija de Eugenio Derbez tras cuatro años de matrimonio y una hija en común, por lo que vuelve a estar felizmente soltero. ¿Quién será la próxima mujer que flechará el corazón del cotizado actor?

