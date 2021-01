Close

Primeras declaraciones de Mauricio Ochmann tras la muerte de su padre Con una entrañable foto de su niñez y unas palabras muy sentidas, así resumió el actor sus sentimientos ante la triste pérdida de Don Guillermo. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El atractivo Mauricio Ochmann lamentó este fin de año la muerte de Don Guillermo, una de las personas a las que más unido se sentía del mundo. Triste final para acabar un año difícil y lleno de cambios: el divorcio de su esposa Aislínn Derbez, la separación de su hija mayor durante meses a causa de la pandemia… Esperemos que el 2021 sea un año lleno de alegrías para este querido personaje mexicano. Con una entrañable foto de su niñez, estas fueron las palabras que compartió el intérprete de El Clon acerca de su sentir ante la sensible pérdida: “Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”, confesó. “Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor! Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos”, recordó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después añadió un emotivo: “Te amo papá” y concluyó: “Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar”. Con la expresión triste y acompañado de su pequeñita, hoy Mauricio Ochmann mandó un mensaje a sus seguidores acerca de la importancia de disfrutar el momento mientras estemos vivos: "La vida es hermosa, disfrútala mientras puedas", escribió para felicitar el año nuevo a sus fans. Consuelo Duval, Omar Chaparro, Vanessa Villela, Fernando Noriega, Ana Serradilla y muchas otros compañeros de profesión pasasaron por su muro para enviarle palabras de ánimo y cariño. “Buen viaje abuelo Memo. Sigue cerquita como siempre”, escribió la mamá de su hija Kailani. Descanse en paz.

