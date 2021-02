Close

Mauricio Mejía sobre su relación con Juan Osorio: “Nunca he querido dejarlo mal, ha tenido novias muy guapas" Tras los dimes y diretes que ocasionó una broma en las redes sociales, Mauricio Mejía habla de su relación con el productor mexicano Juan Osorio Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Mejía estuvo en medio del ojo del huracán hace unos días tras compartir en redes sociales un mensaje en que hacía alusión a una supuesta relación sentimental con un ex de Niurka Marcos para lograr un papel en una telenovela. A pesar de que Mejía jamás mencionó el nombre de Juan Osorio, las especulaciones y preguntas no se hicieron esperar. El productor mexicano alzó su voz para señalar que era heterosexual y ahora Mejía -quien es abiertamente gay y está casado con Enrique Guzmán- decidió contar en exclusiva su verdad a People en Español. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Acepto que fui yo el que inició todo esto como una broma. Lo único que es verdad es que en ese momento no tuve conciencia de lo que estamos viviendo todos [con la pandemia], que nos tiene bastantes susceptibles y bastante irritables. Tomo mi responsabilidad de todo esto en cuanto una broma que hice en mis redes sociales, en una ronda de preguntas de verdadero o falso, en donde todo lo que publicaba era de forma sarcástica. Una de las preguntas fue que si yo había salido con algún productor de Televisa para conseguir [un papel] en una telenovela, de forma sarcástica contesté, 'sí claro, con el ex de Niurka'. Nunca mencioné a Juan Osorio. Si hubieran investigado, jamás he hecho una telenovela con Juan Osorio. El señor no me parece homosexual, [todo] era broma. En un inicio, el mismo Juan Osorio con Mane de la Parra lo toman de broma, como lo que era, y hacen una reacción en un video de Tik Tok en donde se mofan de nosotros los homosexuales. Por ese video la gente se les va a arriba por la burla a la comunidad LGBTQ. Al día siguiente, Juan Osorio, creo que se le sale de control la respuesta [que dio] y [dijo]: 'Mauricio Mejía se está colgando de mi fama'. Image zoom Credit: Mezcalent.com; Alexander Tamargo/Getty Images Entonces todo fue una broma Tan es así que todo fue una broma que el mismo Mane de la Parra me llama a mi teléfono personal para pedirme una disculpa por haberse burlado de mí y de la comunidad gay. A lo que le contesto que no se preocupe, que yo lo había tomado como una broma en respuesta a la broma que había hecho y le pido, como no tengo el teléfono de Juan Osorio, que sea el intermediario para decirle a Juan que si en algún momento lo ofendí, le [pedía] una disculpa. Y me contesta: 'Tranquilo Mauricio, nosotros sabemos que era una broma'. Tomo mi responsabilidad por haber lanzado una broma al aire. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Por qué hablar de este tema? Todos los medios de México me llamaron para preguntarme por qué había insultado a Juan Osorio. Yo no había querido dar entrevista porque lo mío no es estar en televisión en este momento. Yo admiro a Juan Osorio, es uno de los productores que más admiro y me identifico con su historia. Es un señor que viene desde abajo y ha creído en sus sueños y, hoy por hoy, es el productor más importante de [Televisa]. Jamás me atrevería a manchar su imagen. Nunca he querido dejarlo mal, ha tenido novias muy guapas y es padre de familia. Es un señor ejemplar.

