Mauricio Martínez utilizó su experiencia de abuso sexual para ayudar Tras vivir un episodio de abuso sexual, Mauricio Martínez no solo alzó la voz, también decidió que podía dar a apoyo a otras víctimas como él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la actualidad, es común que las mujeres se pronuncien ante una situación de abuso ya sea psicológico, físico y sexual. Sin embargo, con los hombres este tipo de situaciones se han estigmatizado y se cree que no pueden ser víctimas. Sin embargo, Mauricio Martínez, inspirado por la declaración de Sasha Sökol sobre los señalamientos en contra Luis de Llano Macedo, decidió romper el silencio y hablar de su propia experiencia. "El 8 de marzo [de 2022] nunca lo voy a olvidar, estaba llegando a casa y una amiga mía me mandó el enlace al tweet, al hilo tan detallado que escribió Sasha, en el cual, ella describía todo lo que vivió y me conmovió muchísimo", relató a People en Español. "Fue muy fuerte, porque me remonté al 2002, en la Ciudad de México, cuando fui abusado sexualmente. Ni siquiera sabía que había sido abusado sexualmente. Pensé que había sido acosado. Fue hasta que hablé con una abogada feministas y otras personas expertas en el tema que me dijeron 'Mau fuiste abusado. Eso no es un acoso, cuando alguien te pone un dedo encima libidinosamente y sin consentimiento, y es una persona con poder, la definición de abuso sexual es lo que te pasó a ti'. Entonces, asumir eso es muy fuerte", continuó. "Más a esta edad, 44 años, de pronto decir 'pensé que lo había trabajado. Pensé que era un capítulo cerrado' y resulta que no". Tras esta situación el cantante decidió dar a conocer su experiencia con el manager Antonio Berumen. Luego de que "lo solté", descubrió que había muchas personas que deseaban saber más sobre este tipo de problemática. "Tenía que enfrentarme a uno de mis mayores miedos que era asumirme como víctima, que no es fácil, porque es una palabra que tiene un bagaje demasiado negativo. Nosotros mismos le hemos puesto una connotación muy negativa y si a eso le añades ser mexicano, latino, hombre, el estigma y el tabú que existen sobre ser víctima, aceptarte como tal y el abuso sexual, es algo de lo que no se habla", confesó. Esta experiencia le hizo crear un podcast que lleva por título A mí también, donde busca ayudar a otras personas que han vivido situaciones similares y no saben a quién acudir, o bien, buscan información al respecto. "Al principio no estaba convencido", pero finalmente accedió a realizar este trabajo en audio. Mauricio Martinez Mauricio Martinez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo que dejar un testimonio que ayude a más personas. ¿Cómo le hacemos para ayudar a más personas? Que se sientan escuchadas, identificadas. Alguien que a lo mejor está pensando denunciar un abuso, del cual a lo mejor sigue siendo víctima y no se atreve", explicó. "Debe haber una especie de templo donde puedan escuchar casos y las víctimas cuenten sus historias, que abogadas y abogados nos cuentan como es un proceso legal. Que psicólogos y psiquiatras nos digan cómo superar y prevenir un abuso. Darles herramientas, sobretodo a los que hablamos español". Con este proyecto, Mauricio Martínez busca "darle voz a los que no tienen voz y exponer casos de abuso sexual no solamente en el medio del entretenimiento, sino en todos los ámbitos". Ahora, el podcast A mí también está disponible en la plataforma Pitaya. "Es algo urgente de lo que se tienes que hablar. Hemos normalizado el no creerle a las víctimas, el cuestionarlas, el poner su testimonio y caso en tela de juicio, re victimizarlos. Pareciera que como sociedad estamos condicionados a creerle más al perpetrador, a defenderlo, protegerlo", advirtió. "Quiero normalizar hablar de abuso sexual. Es urgente que se expongan más casos. Si no los sacas a la luz nadie se entera. Y darle herramientas a la gente para que se dé cuenta cómo pedir ayudar, a quién acudir, qué hay que hacer y no".

