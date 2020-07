Mauricio Henao busca formar una familia Si bien Mauricio Henao tiene muchos planes profesionales, eso no le impide pensar en su futuro personal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Una casualidad” llevó a Mauricio Henao a dejar su exitosa carrera de modelo y dedicarse a la actuación. Ahora, el intérprete de Marco Zavala en la teleserie Médicos, la línea de la vida, confiesa que, si bien quiere seguir destacando en su carrera, le emociona la idea de formar, en un futuro, una familia con su novia, Daniella Catinchi, quien no se dedica al espectáculo. “[Formar una familia] es uno de mis sueños, la verdad. Soy una persona muy familiar; tengo dos hermanos. Soy de una familia muy grande, tengo mucha familia, muchos primos. He vivido siempre alrededor de toda mi familia”, confesó Henao a People en Español. “Me encantaría. Ahorita tengo mi novia, llevo con ella tres años y medio, más o menos. Si tenemos planes a futuro; no corremos a tener hijos ya, pero todo a su tiempo”. RELACIONADO: Los trucos de belleza de Mauricio Henao Image zoom Cortesía TELEMUNDO Su participación en proyectos como Señora Acero, Grachi, La tempestad y ¿Dónde está Elisa?, lo están consolidando a nivel profesional. Sin embargo, el exmodelo quiere seguirse preparando actoralmente y no duda en hacer carrera en Hollywood en un futuro. “Me iba a hacer unos talleres con un couch de actuación que es muy conocido en España y con planes de quedarme allá unos meses. Me troncó ahorita por todo esto [la pandemia]”, reveló. “Trabajar para el mercado americano ha sido una de mis metas desde que comencé en esto. No se me ha dado, por motivos positivos, porque no he parado de trabajar”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Henao confiesa que ha tenido la fortuna de pasar la cuarentena con su familia en Estados Unidos; sin embargo, prefiere estar tranquilo con su salud y se realizó el examen de COVID-19 y ahora espera los resultados. “Hace unos días me hice el examen de COVID, sobre todo para estar tranquilos; de repente tu sientes como mareos o algo que es muy mental [piensas] ‘¿será que lo tengo? ¿Cómo pudo haber pasado?’. Se te vienen tantas cosas a la cabeza”, “Espero que esté todo bien, la verdad es que no tengo síntomas, pero hay gente asintomática, espero no ser ninguna de esas personas”.

