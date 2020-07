¿Mau y Ricky serán padres al mismo tiempo? La noticia de la próxima paternidad de Mau y Ricky ha ocasionado controversia. Fueron sus respectivas novias quienes los ayudaron a hacer el anuncio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los gemelos Mau y Ricky parecen hacer todo juntos; además de nacer el mismo día, formaron un dúo y se lanzaron como cantantes al mismo tiempo. Parece que esa tendencia de estar sincronizados se cumplirá una vez en un suceso que es de suma importancia para los hijos de Ricardo Montaner, ya que ambos anunciaron que se convertirán en padres. “Familia este es, posiblemente, el momento más importante de nuestras vidas”, dijo Ricky en un video que él y Ricky dieron a conocer en su cuenta de Instagram. “Hasta ahora, creo, no hemos dado un anuncio más bonito y más hermoso”, mencionó por su parte Mau. RELACIONADO: El mundo familiar de Mau y Ricky Image zoom Mezcalent “Y que nos esté sucediendo al mismo tiempo creo que es histórico y parte de la vida”, agregó Ricky. Acto seguido, llamaron a sus respectivas novias, Sara Escobar, la novia de Mau, y Stefi Roitman, de Ricky, para que los acompañaran en el audiovisual. “Chicas, están listas para darlo”, comentaron los hermanos. “Vengan, sin pena. Ustedes son las verdaderas estrellas aquí”. Las jóvenes se pusieron al frente; cada una llevaba en su mano una luz de bengala. Los cantantes contaron hasta tres y de inmediato, las chicas se abrieron las chaquetas. En la pancita de una de las ellas decía “Papás” y en la otra “7 de agosto”. “Mau y yo vamos a tener un hijo y sale el 7 de agosto”, concluyó Ricky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No pases este post sin ver la noticia más importante de nuestras vidas. El tiempo de Dios es perfecto. #Papás”, escribió el dúo para acompañar este video. En realidad se trata del anuncio del nuevo proyecto de Mau y Ricky que será lanzado el próximo viernes y que quisieron dar a conocer de esta original manera, y utilizando a sus novias como un gancho para atraer la atención; así, lograron confundir a los usuarios de ¡que serían padres de algún bebé! ¿Original? Ustedes decidan...

