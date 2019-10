Mau y Ricky se rinden al poder de Ivy Queen en Festival People en Español El dúo venezolano rindió tributo a la Caballota en un encuentro tras bastidores en el Festival de People en Español. By Joaquim Utset ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Festival People en Español es un lugar propicio no solo para que las celebridades se encuentren con los fans, sino también para que se produzcan intercambios inesperados entre los mismos famosos. Así sucedió en esta nueva edición que ha abierto sus puertas esta mañana en el The Armory Track de Washington Heights, en Nueva York, y que se prolonga hasta el domingo. Tras participar en un panel sobre mujeres intrépidas, la cantante puertorriqueña Ivy Queen tuvo la oportunidad de conocer a dos fans que se rindieron a sus pies: Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El dúo venezolano, que se encargó de una de las actuaciones musicales del evento, no dudo en expresarlo su admiración a la Caballota. “Usted no sabe lo que es para nosotros y para mi familia, en serio”, le dijo Mau a Queen cuando se encontraron tras bastidores y en medio de abrazos. ” Eres maravillosa”. En su breve conversación, la rapera los animó a que pensaran en algún tipo de colaboración. “Me dan una idea, y we go”, les dijo. Mau y Ricky no fueron los únicos que le rindieron pleitesía a la estrella boricua. La asambleísta de Nueva York Catalina Cruz, quien compartió en el panel con Ivy, le confesó que fue su música la que le permitió superar un momento personal muy delicado. El Festival People en Español se celebra el 5 y 6 de octubre en el The Armory Track del barrio de Washington Heights de Nueva York. Advertisement EDIT POST

