¿Qué le regalaron Mau y Ricky a Evaluna y Camilo por su boda?

Mau y Ricky se incorporan a una nueva etapa de La Voz US (Telemundo) donde serán coaches del Comeback Stage, que le da una segunda oportunidad a concursantes que no fueron seleccionados por los jueces durante su primera actuación. "Nuestra misión aquí es que los cuatro coaches de La Voz se arrepientan de no haber dado la vuelta”, contó Ricky. "A nosotros nos dijeron que no. Arrancamos a grabar un disco en el 2005, yo tenía 15 años y Mau tenía 12, y desde el 2005 hasta el 2017 no pasó nada con nosotros. Todo el mundo decía que no, hasta el año 2017 que tuvimos la oportunidad de callarle la boca a todo el mundo”.

Mau y Ricky

¿Qué cambió? ¿Por qué crees que se dio en el 2017?

“Dios siempre cumple sus promesas y nosotros muchas veces tratamos de apurarlo y que sea el tiempo de uno, pero te das cuenta cuando todo empieza a suceder que el tiempo de Dios es perfecto y el motivo por el cual no funcionó antes, entonces los muchachos que están en el Comeback Stage este puede ser, el camino de todos no es el mismo”.

Los hermanos de Evaluna Montaner confiesan que todavía no le han regalado nada a su hermana y a Camilo Echeverry con motivo de su boda hace unas semanas.

"Nada aún, yo sé, eso es muy feo, pero es que ellos están regresando de su luna de miel y creo que todavía no tienen donde vivir. Entonces claro, si yo les regalaba algo, ponte un sofá, tú te imaginas dónde iban a meter el sofá ahorita, porque todavía no saben dónde van a vivir”, comentó.

"Entonces yo creo que ellos llegan, no sé si llegan a un hotel por esta semana o llegan a alquilar, no tengo ni idea, no sé, un poco como que les hice un favor en esperar", finalizó Mau.