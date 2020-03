Mau y Ricky: así viven el aislamiento por el coronavirus

Encerrados en su casa de Miami junto con su familia para combatir el coronavirus, Mau y Ricky charlaron sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo "Me enamora”.

"Obviamente, la prioridad en este momento es la salud y que todo el mundo esté sano, pero por lo menos a nosotros lo que nos ha mantenido [con cordura] es poder escuchar música en estos momentos, y este release es simplemente querer dar un poquito de esa alegría que nos representa a nosotros y que la gente pueda, desde su casa, disfrutar de la música de Mau y Ricky", dijeron los hermanos Montaner a MezcalTV.

Image zoom Mezcalent

Ya que el sencillo se llama "Me enamora", ¿cómo se enamoraron de sus parejas?

“A mí lo primero que me enamoró obviamente su extraordinario físico y lo bella que es. Cuando la vi por primera vez me acuerdo que yo estaba conociendo a otra muchacha y cuando yo me volteo y veo a la que hoy en día es mi esposa me acuerdo que dije: ‘Dios Santo de mi vida, ¿y ahora cómo hago?’, contó Mau. “Ese mismo día me puse a hablar con ella y me enamoró muchísimo también el tipo de persona que ella es, en cuanto a que fui a darle un beso y me dijo que no, ¡y eso me enamoró!”.

¿Y a ti Ricky?

“Yo me enamoré primero de su Instagram, porque la conocí a través de Instagram, y después verla en persona y darme cuenta que la cara era la misma, y eso me hizo muy feliz”, dijo. “También su personalidad, que es una mujer no solamente sexy sino que aparte de eso es una mujer súper dulce, entonces esa combinación es lo que a mí me enamoró!".

Image zoom

Y ahora que están en casa, aislados en familia ¿qué lado positivo ven al aislamiento del Coronavirus?

"Varias cosas, en cuanto a lo de la familia llevamos mucho tiempo sin poder pasar tanto tiempo juntos, pero aparte de eso uno tiene chance de conectar con Dios de una manera muchísimo más profunda, ya que uno tiene mucho más tiempo para dedicarle a él, y la prioridad es esa conexión con Dios, entonces en esas estamos", apuntó Mau.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Yo estoy criando un perro, toda la familia en realidad, pero mi novia y yo somos los papás de esta criatura y toda la familia está involucrada, entonces vamos a estar cuidando este perro", añadió Ricky.