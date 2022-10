Protagonista de Friends revela que estuvo al borde de la muerte: "Agradezco estar con vida" Matthew Perry, uno de los protagonista de la popular serie Friends, cuenta por primera vez los momentos más oscuros de su vida y asegura haber perdido el miedo a un futuro lleno de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras años de mantenerse alejado de los reflectores y enfrentar una batalla personal que casi le cuesta la vida, Matthew Perry regresa más fuerte que nunca. El protagonista de la popular serie Friends finalmente abre su corazón y se adentra a lo que ha sido su vida en los últimos años. En su autobiografía titulada Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, la superestrella de 53 años,habla por primera vez sobre sus pasadas relaciones y su incansable lucha contra las adicciones. "Deseaba compartir que estaba seguro de no recaer al lado obscuro de todo otra vez. Tenía que esperar hasta que estuviera realmente sobrio - y alejado de toda la enfermedad del alcoholismo y adicciones - para escribirlo todo. Lo principal fue, que estaba seguro que la gente ayudaría", reveló Perry a People. Con esta seguridad viene una íntima revelación del actor y sin tapujos confesó que estuvo al borde de la muerte a los 49 años. Perry aseguró que estuvo luchando por su vida debido a una perforación en el intestino causada por el uso extremo de opioides. El actor pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital, y tuvo que usar una bolsa de colostomía por nueve meses. "Los doctores le dijeron a mi familia que tenía el 2 por ciento de probabilidades de vivir. Me pusieron una máquina llamada ECMO, la cual hace todo [el trabajo] de respiración para tu corazón y pulmones. Y a eso se llama Ave María. Nadie sobrevive eso", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Matthew Perry's "The End Of Longing" - Photocall Matthew Perry | Credit: (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Hoy por hoy, el actor que solía terminar todas sus relaciones, incluyendo un compromiso matrimonial, asegura que ya no le teme al amor y está listo a encontrar a la persona para compartir el resto de su vida. "Ese era yo con miedo", expresó a People sobre sus rupturas. "Eso es lo que manifiesto, algo que esté mal con ellas. Y luego las dejo. Pero no podía haber algo mal con todas. Soy el común denominador. Las dejaba primero porque pensaba que me iban a aniquilar". Perry confesó que varias de las mujeres con las que sostuvo una relación seria, sólo lo querían por su dinero. Ahora, busca una chica que tenga su propia fortuna y un buen sentido del humor, como su compañera. Luego de vencer sus adicciones, Perry está listo para convertirse en esposo y papá en un futuro cercano. "Creo que seré un papá maravilloso. Realmente lo creo. Crecí con muchos niños a mi alrededor y es por eso [que lo pienso], pero ya no puedo esperar [serlo]", declaró. El libro sale a la venta el próximo 1 de noviembre. Para ayuda e información sobre el abuso de sustancias ilícitas, llame al 1-800-662-4957.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Protagonista de Friends revela que estuvo al borde de la muerte: "Agradezco estar con vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.