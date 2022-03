Matthew McConaughey niega haberse sometido a un trasplante de cabello y revela el secreto de su cabellera El actor Matthew McConaugheyr, quien a los 52 años luce una espectacular melena, reveló su secreto para mantener su cabellera abundante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A los 52 años, Matthew McConaughey puede presumir de una envidiable cabellera, pero no siempre fue así. Hace alrededor de dos décadas, el actor estuvo a punto de perder completamente su melena. En su autobiografía Greenlights, el galán relata que a finales de los años noventa empezó a perder pelo y lo que ha hecho desde entonces para recuperarlo y mantenerlo, según People. "Puedes ver cosas como [la película] The Wedding Planner y esas cosas, digo, lo verás, lo estaba perdiendo [mi cabello]", comentó el actor en entrevista para LADBible. "Tengo una imagen: en una fiesta de bienvenida del milenio en el 2000 en Jamaica, estaba sonriendo y viendo hacia abajo, y ahí estaba, un espacio calvo del tamaño de una pelota en la coronilla de mi cabeza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Premiere Of Illumination's "Sing 2" - Arrivals Matthew McConaughey | Credit: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Fue entonces cuando decidió tomar acción. El actor se rapó completamente su melena y empezó a untarse una pomada en su cuero cabelludo para intentar hacerlo crecer. "Una vez al día por 10 minutos", explicó que lo utilizaba. ¿De qué producto se trataba? McConaughey lo reveló durante una entrevista en el programa On Live with Ryan and Kelly: se trataba de Regenix, una línea de productos naturales para el crecimiento del cabello. "Estaba completamente comprometido a ello. No [era] propecia, no nada. Solo fue trabajo manual", dijo a LADBible. "Lo único que puedo decir es que regresó. Tengo más cabello ahora que lo que tenía en 1999". Aunque está fascinado con su melena, los resultados lo han sorprendido, al igual que a muchos que aseguran que su linda cabellera se debe simplemente a un procedimiento quirúrgico. Ron Galella Archive - File Photos 2010 Matthew McConaughey in 2010 | Credit: Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images El actor explicó que durante uno de sus viajes, se topó con un doctor de Beverly Hills que aseguraba que durante una conferencia médica, uno de sus colegas confirmó que le había practicado un trasplante de cabello. "[El doctor] dijo, '¿puedo ver tu cabello? ¿Lo puedo sentir y verlo?", preguntó. "Le dije, 'claro hombre'., y dijo '¡No tienes trasplantes!' Le dije, 'Eso es lo que dije, ¡claro que no [tengo]!". Así quedó constatado de una vez por todas, que la melena del actor es completamente natural.

