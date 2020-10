Close

Matthew McConaughey impacta al revelar que un hombre abusó sexualmente de él a los 18 años En su nuevo libro Greenlights el ganador del Oscar revela duras memorias en las que también asegura que lo "chantajearon" para tener sexo a los 15 años. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Matthew McConaughey acaba de debutar como autor al publicar una impactante biografía en la que cuenta como un hombre abusó sexualmente de él a los 18 años y como a los 15 lo "chantajearon" obligándolo a tener relaciones sexuales. El recuento del ganador del Oscar, de 50 años, se titula Greenlights y se ha colocado ya en los listados de bestsellers de USA Today y otras publicaciones. “Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 18 años y estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta”, cuenta en el libro el ganador del Oscar por la cinta Dallas Buyers Club (2013), abordando quizá el momento más impactante de su vida y por el que según asegura “nunca se sintió como una víctima”. El rubio concluye dicho capítulo sin profundizar en más detalles o revelar quién fue la persona que lo asaltó. En otro pasaje cuenta que a la tierna edad de 15 años lo chantajearon para tener sexo por primera vez. “Estaba seguro de que iría al infierno por tener sexo antes del matrimonio”, reflejando lo traumático que resultó el evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordar todos los pasajes de su vida al parecer no fue tan complicado, pues el padre de tres hijos explica que "desde hace treinta y seis años" mantiene un diario. "Hace un par de años mi mujer me dio una patadita en la espalda y me dijo: 'Por mucho tiempo has estado hablando de sentarte [a repasar] esos treinta y seis años para ver de qué van. Ahora es el momento. Vamos' ", revela People. "He notado que muchas luces rojas y amarillas que tuve temprano en mi vida se volvieron verdes con el tiempo", explica McConaughey acerca del título del libro. "Con el tiempo observé que hasta las cosas más duras, incluso trágicas… noté que eran cosas que podían funcionar para todos. La muerte de un ser querido es una luz roja; el que mi padre se marchara fue otra luz roja grande… pero al mirar mis diarios he visto cómo muchas cosas me mantuvieron vivo por lo que aprendí de ellas y el hombre que quiero ser diariamente… esa es su luz verde que marcha hacia adelante".

Matthew McConaughey impacta al revelar que un hombre abusó sexualmente de él a los 18 años

