Matteo, el hijo de Ricky Martin, hereda el talento de su papi ¡y se roba el show con sus bailes! A sus 12 añitos, uno de los hijos del artista, ha demostrado tener un talento natural para el baile, la música y la actuación. ¡Ha nacido una estrella! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo unos días después en que las redes se derritiesen al ver lo que había crecido Renn, el hijo pequeño de Ricky Martin, su otro hijo, el mayor, ha revolucionado el mundo virtual con su madera de artista. Matteo, uno de sus gemelos, se robó el show, las miradas, y por qué no decirlo, algún que otro fan de su famoso papi al demostrar el talento que tiene bailando e interpretando. Su carisma y saber estar frente a la cámara, además de su picardía y talento natural, le ha hecho merecedor de un sinfín de piropos, aplausos y comentarios llenos de cariño y admiración al joven. Además de un gran parecido físico con el artista puertorriqueño, Matteo comparte ese gusanillo por la música y el baile que, a juzgar por las imágenes, se le da de maravilla. "Matteo, vas a superar a tu papá", "Bello como su papá", "El talento lo lleva en la sangre", "De tal palo, tal astilla, mini Ricky", escribieron algunos de los internautas ante la espontaneidad y soltura del adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No falla, cada vez que los hijos de Ricky Martin aparecen en las redes porque sus papis comparten fotos de ellos, estas se colapsan. Y con toda la razón. Esta semana el artista publicaba una foto del benjamín de la familia, Renn, que se robó todos los corazones. Image zoom Credit: Jwan Yosef instagram Lo mismo ocurre con Lucía, la única chica de esta encantadora familia numerosa que les tiene a todos embelesados. Un sueño para Ricky y su marido, Jwan Yosef, hecho realidad, y el mayor éxito de todos.

