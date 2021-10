Esposo de la Halyna Hutchins, asesinada accidentalmente por Alec Baldwin, rompe el silencio Matt Hutchins, esposo de la directora de fotografía, finalmente compartió su sentir días después de la trágica muerte en pleno set de rodaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana el terror, no precisamente de ficción, se apoderaba del rodaje de Rust, la película que rodaba Alec Baldwin y que acabó con el peor de los finales. Halyna Hutchins, su directora de fotografía, perdía la vida accidentalmente a manos del actor cuando a éste disparó una pistola que se creía era de fogueo pero resultó tener munición real cargada. La cineasta acabó gravemente herida y finalmente falleció. Después de que el actor compartiera públicamente que tiene el "corazón roto" por lo sucedido, ahora ha sido el esposo de la víctima, Matt Hutchins, quien ha roto el silencio. Lo ha hecho con una emotiva imagen de su mujer y su hijo, acompañada de un conmovedor escrito que define el actual momento que vive la familia, además de lo que su esposa significó para él y los suyos. "Halyna nos inspiró a todos co su pasión y su visión, y su legado es demasiado significativo como para reducirlo a unas palabras. Nuestra pérdida es enorme, así que pedimos por favor a a los medios que respeten la privacidad de mi familia mientras procesamos nuestra pena. Agradecemos a todos por compartir imágenes e historias de su vida", reflexiónó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en ningún momento cinta al actor, Baldwin sí ha compartido que ambos se mantienen en contacto en estos terribles momentos. "Estoy en contacto con su marido, ofreciendo mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna", escribió. Halyna tenía apenas 42 años cuando se produjo el fatal suceso se produjo el pasado jueves durante este rodaje en Nuevo México. QEPD.

