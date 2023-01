Así celebraron Matías Novoa y Michelle Renaud seis meses de noviazgo ¡Qué románticos! Mira cómo Michelle Renaud y Matías Novoa celebraron sus primeros seis meses de noviazgo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor chileno Matías Novoa y la actriz mexicana Michelle Renaud celebraron seis meses de puro amor. La pareja compartió un video juntos donde se les ve felices en Valparaíso, Chile, visitando el país de Novoa. "6 meses con el más hermoso del mundo", escribió Michelle en sus Instagram Stories con un emoji de ojitos de corazón. La estrella mexicana de telenovelas como La herencia y La mujer del vendaval compartió fotos y videos en sus Instagram Stories de su viaje. "Cuidado con el pisco sour", advirtió sobre la deliciosa bebida. La pareja vio un atardecer frente al mar, disfrutó de comida chilena y derrochó amor. "Ando in love", confesó la actriz. Por su parte el histrión de series como El señor de los cielos y Cabo publicó un mensaje de su novia que dice: "Hoy cumplimos seis meses y Mati ni enterado. Pero véanlo qué feliz que está". Matias Novoa Michelle Renaud Credit: Instagram Stories/ Michelle Renaud El actor también compartió un video de su amada mirando al mar con el mensaje "Mi Mich" y emojis de corazones rojos. Matias Novoa Michelle Renaud Credit: Michelle Renaud/ Instagram Stories SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento muy contenta de compartir con mi amor que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras", escribió Michelle junto a un video de momentos felices con Matías. "Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos". La pareja pasó la Navidad del 2022 con Axel, hijo de Matías, y Marcelo, el hijo de Michelle. Ya los niños pasan tiempo juntos y al parecer las familias de ambos se llevan muy bien. Michelle Renaud Credit: Michelle Renaud/ Instagram Stories "Eres mi mejor decisión, me encanta compartir y crecer contigo", le escribió ella en Instagram. "Por mucho mas años juntos", le contestó él. ¡Qué viva el amor!

