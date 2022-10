Matías Novoa se confiesa muy enamorado de Michelle Renaud: "Mi corazón está lleno de amor" La relación entre Michelle Renaud y Matías Novoa se hace cada vez más sólida, tal como lo dio a conocer el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que mantienen una relación sentimental. De hecho, ambos se han mostrado públicamente apoyo en cuestiones profesionales que competen a cada uno. Si bien, no dudan en presumir su idilio a los cuatro vientos, el actor ahora revela que está muy enamorado de la protagonista de la telenovela La herencia. "[El amor] no se puede ocultar. Estoy muy contento, muy feliz. Mi corazón está lleno de amor y todo ese amor va para [Michelle Renaud]", confesó Novoa al periodista Eden Dorantes. "Para ella y para su hijo, mi hijo; armamos una gran familia ahorita y estoy muy contento, feliz". El protagonista del melodrama Cabo, no pudo ocultar la emoción que le causa estar en un idilio con la famosa. Incluso, reveló las razones que lo enamoraron de ella y cómo se dio el flechazo. "Es una mujer guerrera, trabajadora, con una luz. Es una luz más grande que el sol. La estrella más grande del universo la tiene ella y eso fue lo que me cautivó", reveló. "Me costó [conquistarla]", mencionó. "Siempre tuvimos una conexión especial, pero cada quien estaba viviendo sus etapas y nos reencontramos en el momento donde teníamos que encontrarnos, que fue este momento perfecto y estamos construyendo una gran relación". Matias Novoa y Michelle Renaud Credit: Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como explicó Matías Novoa, la relación sentimental que mantiene con Michelle Renaud es totalmente sólida; incluso, hay una convivencia armoniosa con sus respectivos hijos. También respectan el trabajo de cada uno. Quizá estos tortolitos puedan llegan al altar; solo el tiempo lo dirá.

