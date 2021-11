La otra 'Castillo' de la que también se divorció Matías Novoa El galán chileno, quien anunció el fin de semana su separación de la actriz Isabella Castillo tras 2 años de matrimonio, ya vivió un divorcio hace más de una década con una artista chilena que curiosamente también se apellida Castillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa Matías Novoa e Isabella Castillo | Credit: Mezcalent Los protagonistas de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, Isabella Castillo y Matías Novoa, sorprendieron a muchos al anunciar el pasado fin de semana a través de las redes sociales su separación, justo cuando se cumplen 2 años de su romántica boda. "Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…, el amor nunca deja de ser… Vuela, sé feliz, Matías", escribió la actriz de origen cubano, quien participa en la superserie de época Malverde: el santo patrón. "Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo, ¡alegría!", compartió, por su parte, el galán de origen chileno. Esta no es, sin embargo, la primera historia de amor de Novoa que termina en divorcio. El actor ya vivió una situación similar hace más de una década en su país de origen, donde se casó a los 26 años con una artista chilena que curiosamente también se apellida Castillo. Tras la boda, ambos tomaron la decisión de radicar en México, país en el que Matías comenzó a trabajar como actor en diferentes telenovelas de TV Azteca, la competencia de Televisa. Daniela Castillo Daniela Castillo, primera esposa de Matías Novoa | Credit: Instagram Daniela Castillo "Es un paso importante. Estoy muy contenta de darlo, pero obviamente hay sentimientos encontrados. Pero sí es cierto que Matías ya se fue para allá, que en realidad yo como su pareja, como su mujer, tengo que seguirlo donde sea y obviamente que también como cantante y todo creo creyendo en Dios y con motivo juntó a esta pareja de jóvenes sé que él se va a encargar de que a mí también me vaya bien allá", declaró su entonces esposa en ese momento. Aunque se casaron muy ilusionados, el matrimonio entre Matías y Daniela Castillo –así se llama la joven cantante que conquistó su corazón– no superó tampoco los 2 años de vida. "Soy divorciado, ya me casé, me casé muy joven a los 26 años. Yo tengo 29 años, me casé a los 26, me separé a los 27 y medio más o menos", reveló en 2009 en una entrevista con un medio mexicano en la que dio algunas pistas sobre el motivo de la ruptura. "Son cambios fuertes, sobre todo en una edad que también está llena de cambios, empiezas a madurar más, el proceso actoral es difícil porque empiezas a conocerte a ti mismo […]. Si no hay una comunicación muy grande con tu pareja, muy abierta sí puedes tener muchos problemas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no llegaron a casarse, Novoa también vivió una importante historia de amor en México con la actriz María José Magán que le dejó como fruto al gran amor de su vida: su hijo Axel. María José Magán María José Magán y su hijo Alex | Credit: Instagram María José y su hijo Axel Hoy, tras su reciente ruptura con Isabella, el galán chileno regresa a la soltería.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La otra 'Castillo' de la que también se divorció Matías Novoa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.