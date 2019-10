Matías Novoa e Isabella Castillo: "Ninguno de los dos pensó que esto fuera a llegar tan lejos" By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Los protagonistas de El señor de los cielos, Matías Novoa (Amado Leal) e Isabella Castillo (Diana Ahumada), nos cuentan en exclusiva cómo surgió su historia de amor en el set de grabación de la veterana superserie de Telemundo, ficción a la que se unieron el año pasado durante su sexta temporada. Empezar galería Primero amigos Image zoom Instagram Matías Novoa "Siempre hubo química, pero primero nos convertimos en buenos amigos", asegura Isabella, quien interpreta a Diana en la superserie de Telemundo. Advertisement Advertisement Poco a poco Image zoom Instagram Matías Novoa El noviazgo entre ambos no se concretó, sin embargo, hasta el último día de rodaje de la sexta temporada, según cuentan ambos. Despacito Image zoom Instagram Matías Novoa "Veníamos ahí aguantando y aguantando, conversación tras conversación y realmente vinimos a empatarnos ya al final", cuenta la actriz de origen cubano. Advertisement Tal para cual Image zoom Instagram Matías Novoa "Yo creo que estaba tan clavado con este reto personal de entrar a mitad de un proyecto que ya tenía 5 temporadas que no tuve tiempo ni siquiera de mirar a un lado", agrega Novoa. "Pero al final cuando empezamos a agarrar más el ritmo de trabajo como que tuve más tiempo y me encontré con Isabella, con esta mujer maravillosa y ahí empezamos a salir". Amor del bueno Image zoom Instagram Matías Novoa Ni Matías ni Isabella pensaron en ese momento que el romance fuera a llegar tan lejos. "Ninguno de los dos pensó que esto fuera a llegar tan lejos porque yo vivo en Miami él vivía en México. Y ahora vivimos juntos y a los tres meses me propuso [casarnos] y ahora estamos casados", asegura la intérprete de 24 años. Por dentro y por fuera Image zoom Instagram Matías Novoa "Independientemente de que me pareciera un chico muy guapo, o sea como que siempre me interesa más lo que tenga una persona por dentro que por fuera y en este caso me enamoré de Matías por dentro y por fuera (ríe)", confiesa Castillo con una sonrisa en su rostro. Advertisement Advertisement Advertisement Primera boda Image zoom Instagram Matías Novoa La pareja sorprendió a todos al casarse sorpresivamente por el civil en mayo de este año. "Sí, acepto. Para siempre y por siempre. Te amo. Recién casados, mi macho, mi hombre", escribió Isabella en una de las imágenes que compartió en redes de la ceremonia. Siempre juntos Image zoom Instagram Matías Novoa "Dos semanas después de habernos casado en Miami nos tuvimos que ir a México a trabajar entonces como que no hemos podido todavía asimilarlo y sentarnos tranquilamente en nuestra casa, pero bueno hemos vivido también la otra parte, trabajar juntos, que también ha sido un tema. No es fácil, pero es bonito porque la veo siempre ahí acompañándome y nos apoyamos y nos damos consejos en las escenas", asevera Matías. Segunda boda Image zoom Instagram Matías Novoa El 11 de octubre la pareja volvía a darse el 'sí, acepto' esta vez ante Dios y rodeados de sus seres queridos en un rancho en Carolina del Norte. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Qué viva el amor! Image zoom Instagram Matías Novoa No dejes de ver a Isabella y a Matías de lunes a viernes en El señor de los cielos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

