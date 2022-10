Matías Novoa habla de su relación amorosa con Michelle Renaud ¡Y ella muestra un romántico regalo de su novio! Matías Novoa habló de su novia, la actriz Michelle Renaud. El protagonista de la telenovela Cabo habla de su amor en la vida real. ¡Y Michelle muestra un regalo que le dio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Matías Novoa está viviendo una historia de amor digna de contar! El actor argentino habló de su novia, la actriz Michelle Renaud, de quien se enamoró mientras ambos grababan la telenovela La herencia. "Estoy sumamente feliz", dijo el histrión a Despierta América (Univision). "Tiene mi corazón, la adoro. Es el camino a una nueva aventura que va a ser para siempre. Es hermosa por dentro y por fuera", dijo sobre su novia. Novoa —quien hoy protagoniza la telenovela Cabo junto a Bárbara Regil— habló de su vida amorosa fuera del set y de la mujer que lo flechó en la vida real. "Es una mujer guerrera, luchadora. Yo la admiro muchísimo y eso fue lo que me enamoró de ella", añadió sobre Michelle Renaud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud y Matias Novoa Credit: Mezcalent Por su parte, Michelle Renaud dijo que están "felices". La actriz mexicana compartió en sus Instagram Stories un romántico obsequio de su pareja. Junto a una foto de un ramo de rosas, Renaud expresó su agradecimiento por la relación amorosa que viven. "4 meses recibiendo flores, besos y un amor constante", escribió la actriz. "Amo sentirme amada y valorada. Aprendo tanto contigo", dijo sobre Novoa. Michelle Renaud Credit: Instagram/ Michelle Renaud La actriz también mostró la nota de su novio, que acompañaba el ramo de rosas rojas. "¡Hola amor mío! Qué bellos 4 meses he pasado a tu lado. Estoy tan feliz, gracias por todo. Esto es recién el comienzo. Te amo", le escribió Novoa.

