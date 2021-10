Matías Novoa e Isabella Castillo anuncian su ruptura dos años después de casarse: "Vuela, sé feliz" La expareja compartió profundos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram compartiendo la triste noticia y despidiéndose el uno del otro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre del 2019, Matías Novoa e Isabella Castillo se unían en matrimonio en una ceremonia religiosa de ensueño. Allí se prometieron amor eterno con la intención de que así fuera. Pero no pudo ser. La ya expareja sorprendía a sus seguidores con el anuncio de su ruptura este domingo en sus respectivas cuentas de Instagram. Dos mensajes por separado, cada uno con sus palabras y sentimientos, que denotan la tristeza por lo sucedido. También el amor y cariño que se siguen teniendo. Lejos de publicar escritos típicos y oficiales sin corazón, ambos se dedicaron unas palabras llenas de afecto y respeto, el que siempre se tendrán a pesar de empezar vidas por separado. La primera en hacerlo fue Isabella. Para ello eligió algunas de las fotos más especiales de la que fuera pareja, como por ejemplo, el día de su boda eclesiástica. "Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…,el amor nunca deja de ser… Vuela, sé feliz, Matías", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una bella manera de confirmar algo tan doloroso como es una ruptura que también se percibió en el comunicado del actor en sus redes. "Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo, ¡alegría!", arrancó su escrito. Además le agradeció por haberle enseñado tanto. "Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guardan. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias, Isabella", concluyó. Isabella y Matías se conocieron en 2018 durante las grabaciones de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. La apasionada relación que vivieron sus personajes frente a las cámaras se trasladó a la vida real y su romance terminó en boda. Matías Novoa e Isabella Castillo Matías Novoa e Isabella Castillo | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) No fueron felices y comieron perdices, pero tuvieron la dicha de vivir una preciosa historia de amor. Todo el cariño para ambos.

