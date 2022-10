Así es la espectacular casa de Matías Novoa, el nuevo amor de Michelle Renaud Amante de la tranquilidad, la naturaleza y los animales, así es también su hogar en Ciudad de México. Un espacio con mucho encanto y personalidad que ha mostrado a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de por su gran sonrisa, sus exitosos trabajos, y ahora también su noviazgo con Michelle Renaud, hay otras muchas cosas por las que Matías Novoa es conocido. Su calor de hogar, su amor a la naturaleza y a los animales son algunas de ellas. El actor chileno radicado en México no solo ha mostrado a su público sus diversos personajes en series y telenovelas, también ha abierto las puertas de su casa en varias ocasiones. Un lugar en total contacto con la naturaleza que desprende mucha paz. Matías Novoa Matías Novoa | Credit: Mezcalent A través de sus redes ha compartido algunos de los rincones predilectos de su casa, un espacio con mucho encanto y personalidad, como el propio Matías. Especialmente llamativos son sus ventanales que permiten que entre la luz durante todo el día. También su decoración rústica y el jardín donde sus perros pueden pasear a sus anchas. La entrada a su hogar dulce hogar posee un estilo muy colonial donde predominan los mosaicos, un arco de ladrillo y los colores vivos. En uno de los laterales, destaca una especie de placa en la que se lee el nombre de San Sebastián Aparicio, el famoso misionero español y religioso franciscano. No menos atractivo es el patio, desde donde ha publicado varios atardeceres y amaneceres idílicos. Un lugar mágico donde predominan los olores y colores de la naturaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También un lugar ideal para las veladas románticas. "Gratitud. ¡No necesitamos nada más!", lee uno de los pies de foto de una de sus publicaciones. Y es que, si por algo es también conocido Matías, es por su espiritualidad y ese valor que siempre da a las cosas sencillas. Unos valores similares a los de Michelle, con quien vive una historia de amor que pasó de ser ficción para convertirse en una bonita realidad.

