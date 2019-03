7 cosas que se han dicho sobre Marjorie de Sousa que seguramente a Matías no le va a gustar leer cuando crezca Esta semana se dictó por fin la sentencia final en el caso Marjorie de Sousa y Julián Gil, pero atrás quedan meses de largos conflictos en los que la actriz venezolana ha recibido duros ataques por parte del entorno más cercano de Gil y algunos miembros de la comunidad artística. ¡Repasamos los más graves! Esta semana se dictó por fin la sentencia final en el caso Marjorie de Sousa y Julián Gil, pero atrás quedan meses de largos conflictos en los que la actriz venezolana ha recibido duros ataques por parte del entorno más cercano de Gil y algunos miembros de la comunidad artística. ¡Repasamos los más graves! More Moisés González Julián Gil Mezcalent Dudas sobre Marjorie Mezcalent Patricia Ramosco Instagram Patricia Ramosco Pobre infeliz Instagram Patricia Ramosco No piensa en nadie Instagram Patricia Ramosco Me da tanta lástima Instagram Patricia Ramosco Fuerte amenaza Instagram Patricia Ramosco Alicia Machado Mezcalent Mauricio Henao Mezcalent ¿Qué pensará Matías? Mezcalent 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Mezcalent Julián Gil El actor de origen argentino ha luchado por tener una convivencia sana con su hijo, pero en el camino ha soltado varias perlitas contra la madre del menor. Advertisement 2 of 10 Mezcalent Dudas sobre Marjorie “Me molesta que no veo a las enfermeras, todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera. No las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto. Hay que ver entonces en qué se está gastando la plata […] en las enfermeras no es”, declaraba en octubre de 2017 el actor. 3 of 10 Instagram Patricia Ramosco Patricia Ramosco Pero, sin duda, las palabras más fuertes que se han vertido en este conflicto sobre Marjorie han sido pronunciadas por la hermana de Julián Gil, quien ha atacado en varias ocasiones y de forma muy dura y contundente a la madre de su sobrino Matías. Advertisement 4 of 10 Instagram Patricia Ramosco Pobre infeliz “Lamentablemente, para mí, es una mujer que es terriblemente digna de lástima; es una mujer que es una pobre infeliz porque el futuro de su vida, ella va a pagar con creces; pero no nos va a pagar a nosotros”, declaraba Ramosco en octubre de 2018. Advertisement 5 of 10 Instagram Patricia Ramosco No piensa en nadie “Obvio no piensa en nadie. Está lejos de entender lo que es familia. (Nunca tuvo ni tendrá) y cerca de destruir el derecho que tiene su hijo de tenerla, ella puede decidir cómo quiere cuidar el corazón y el futuro de Matías…está en sus manos…en su corazón y en su conciencia”, fueron las duras palabras que le dedicó la hermana de Julián en enero de 2018 a la madre de su sobrino. Advertisement 6 of 10 Instagram Patricia Ramosco Me da tanta lástima “¿Tener un hijo es su negocio? Grandes carencias ya que obviamente nadie le enseñó a dar y a recibir afecto y yo fui testigo y puedo dar fe de eso, me da tanta y tanta lastima lo infeliz que fue, es y será siempre, eres Marjorie, digna de mucha pena, y mucha […]” explotaba contra Marjorie Ramosco en octubre de 2017. Advertisement 7 of 10 Instagram Patricia Ramosco Fuerte amenaza “Abróchate los cinturones que cada lágrima que has hecho derramar a mi hermano y a mi familia las vas a pagar y con creces, karma, justicia penal. Apunta la fecha porque se te acabó el show”, era la fuerte advertencia que le enviaba la hermana de Gil a Marjorie en octubre de 2017. Advertisement 8 of 10 Mezcalent Alicia Machado “Dios, pobre bebé. Me avergüenza. Si algo tenemos las madres latinas y en especial la venezolana es que somos demasiado madres para criar a nuestros hijos. Los niños crecen y se dan cuenta de todo. Que alguien la haga reaccionar, aquí y en cualquier lugar del mundo lo que le está haciendo a su propio hijo se llama maltrato infantil, emocional y físico a ese bebé”, fueron las duras palabras que pronunciaba en agosto de 2018 la venezolana contra Marjorie. Advertisement 9 of 10 Mezcalent Mauricio Henao El actor colombiano también se atrevió a tildar de ‘loca’ a la actriz por defender a su amigo Julián. “Loca, esta tipa LOCA”, llegó a comentar Henao en redes sociales. Advertisement 10 of 10 Mezcalent ¿Qué pensará Matías? Matías crecerá y desafortunadamente llegará el día en que se encontrará con todo ese contenido en Internet y estamos seguros de que no será plato de buen gusto para él leer tantos comentarios negativos sobre la mujer que le dio la vida. ¿No crees? Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

