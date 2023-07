Matías, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, causa sensación en evento público Con motivo de las presentaciones de la obra musical Vaselina, Matías Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, asistió juntos a su mami a verla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se llevó a cabo el estreno de la obra musical Vaselina, que está estelarizada por cinco de los integrantes de Timbiriche y María León; además, en el elenco se encuentran Angélica Vale y Andrea Legarreta. Este montaje ha sido un éxito desde su anuncio por lo que muchos famosos no dudan en asistir. Así, el pasado fin de semana Marjorie de Sousa fue a ver esta puesta de escena en compañía de su hijo Matías Gregorio. La producción dio a conocer la visita con una imagen donde se ve a Benny Ibarra posando con el nene. "Marjorie de Sousa gracias por acompañarnos en Vaselina", mencionaron en su cuenta de Instagram. Esto causó gran emoción entre los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse para llenar al pequeño de halagos y mencionar el parecido que tiene con Julián Gil. "Hermoso bebé, parecido a su papá"; "¡Igual de bello que su papá!"; "Igualito a su papá", y "¡Qué hermosura de foto! Adorables todos", fueron algunos comentarios. Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil Marjorie de Sousa, Matias, Julian Gil | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, la famosa, quien tiene la custodia total del niño, fue cuestionada sobre la posibilidad de haber terminado su relación con el actor en mejor situación; ante lo cual, ella mencionó que "hay historias que se tienen que contar de una u otra forma, y no todo el mundo las vive igual". Así, quiso zanjar el tema. Mientras tanto, Matías Gregorio celebró, el 27 de enero de 2023, seis años de vida, y no convive con Julián Gil, tal como ambos famosos lo han hecho saber de manera pública.

