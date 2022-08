Matías, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil debuta como cantante Parece que a su corta edad, Matias Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, ya ha decidido que tiene una fuerte inclinación por la música y te dejamos las pruebas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como toda una orgullosa madre, Marjorie de Sousa presumió que Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Julián Gil, es un apasionado por la música; incluso, hizo su debut como cantante. La actriz dio a conocer un video donde se le ve junto a pequeño cantando en una cabina profesional el tema "Burrito sabanero". Así, el pequeño con audífonos y frente a un micrófono no dudó en interpretar la famosa canción navideña. "¿¿¿Algo más tierno??? Mi cielo que orgullosa estoy de ti. Eres brillante, amoroso, noble, chistoso, alegre, eres tan especial amor de mi vida", escribió De Sousa para acompañar el mencionado audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Les comparto esto que encontré en mi celular. Me derrites de amor Matías. Gracias, gracias, gracias mi señor sol". Los usuarios no pudieron resistir este tierno momento del niño y se pronunciaron sobre su talento. "¡¡¡Qué bendición!!! Todo un artista"; "Que lindo será un gran cantante"; "Futuro cantante, que lindo"; "Canta bonito el caminito de Belén"; "Que belleza. El talento está en la sangre", "Todo un artista", y "Comprometido con su papel", fueron algunos comentarios. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y Matias | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También llovieron los halagos hacia el chiquitín. "Bello ese principito"; "Que preciosura"; "Matías eres un terrón de azúcar"; "No paro de verlo, que hermoso"; "Me muero de amor, bebé hermoso"; "Que lindo"; "Tuqui tuquiiiiiii, tuuuuuquitaaaaaaaa. ¡¡¡¡Derretida total!!!! ¡¡¡¡¡Qué bello!!!!!", y "Que bello. Bendiciones para Matías. Muñeco bello", agregaron otros fanáticos. Solo el tiempo dirá si Matías decide dedicarse a la actuación como sus famosos padres o bien, como se muestra en esta ocasión, toma el camino de la música. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Marjorie de Sousa apoya a su hijo por si decide convertirse en un cantante.

