Las mascotas de los famosos que derriten las redes de ternura Te contamos cuáles son las mascotas de los famosos latinos más populares en las redes. ¿Cuál de estos peluditos es tu mascota favorita? Por Andrés Rubiano Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay duda de que cuando una mascota llega al hogar, se transforma de inmediato en una parte muy importante de la vida de grandes y chicos. No es para menos, ya que con su amor incondicional estos pequeños peludos se roban el corazón de cualquiera en casa. Desde luego, muchas celebridades no son ajenas a este amor que despiertan las mascotas y a través de sus redes sociales es muy común verlos presumir de sus lindos compañeros de vida. Pero, ¿cuáles son las mascotas de los famosos preferidas de los latinos? Para saberlo realizamos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram y aquí te contamos cuáles fueron las mascotas que más votos recibieron. Bonnie y Clyde, los huskys de Maluma El cantante colombiano ha demostrado ser un empedernido amante de los animales, sobre todo de los perros. En más de una ocasión sus mascotas han sido protagonistas de publicaciones en sus redes sociales, en las cuales ha presumido del gran cariño que tiene por ellas. Bonnie y Clyde, dos bellísimos huskys blancos que han acompañado por varios años al intérprete paisa, fueron unas de las mascotas que más votos recibieron en la encuesta que realizamos. No es una sorpresa que hayan arrasado en el sondeo, ya que además de ser dos caninos hermosos, este par de peluditos también tienen su propia cuenta de Instagram, en la cual acumulan más de 157,000 seguidores. ¿Pueden creerlo? Otro de los grandes amores perrunos de Maluma es Buda, un majestuoso doberman rojo que también ha sido protagonista de varias publicaciones en sus populares redes sociales. Desde luego, este peludito también tiene su propia cuenta de Instagram y tiene más de 25,000 fans. Valentino, el gatito de Michelle Salas Otra de las mascota de los famosos preferida por nuestros seguidores fue Valentino, el gatito de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, así lo demostraron por medio del gran número de votos que recibió el felino. Valentino tiene un lugar muy especial en la vida de la popular influencer de 32 años y así se puede evidenciar en sus redes sociales, en donde el gatito es constante protagonista de las publicaciones de Michelle, especialmente en Instagram, donde hay un highlight dedicado exclusivamente a él. Fuli y Batman, los perritos de Julián Gil Los dos peluditos del galán de la televisión hispana también fueron unas de las mascotas más populares en nuestra encuesta. Fuli llegó a la vida de Julián en los primeros meses del 2020 y desde entonces se ha transformado en una compañera inseparable del actor. El pasado mes de marzo, el también presentador compartió emocionado en sus redes sociales la llegada de otro miembro peludo a su clan, Batman. Los dos bellos perritos también son todas unas celebridades de Instagram, ya que tienen su propio perfil con más de 25,000 seguidores.

