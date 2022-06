Más detalles sobre el caso de Yrma Lydya. ¿Quién es el presunto homicida? ¿Qué dice la familia de la cantante? Hay nueva información alrededor del homicidio de Yrma Lydya que sigue causando polémica; de hecho, se ha revelado información sobre el marido quien está detenido por ser el presunto homicida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 23 de junio de 2022, se llevó a cabo el asesinato de Yrma Lydya Gamboa a manos de su esposo Jesús Hernández Alcocer, según declararon testigos presenciales. Los hechos ocurrieron en un restaurante de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. El presunto homicida asegura ser inocente y ahora está recluido en una prisión de la capital azteca. Hernández Alcocer, de 79 años, inició sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el año de 1963; sin embargo, fue hasta 2017 cuando obtuvo el título correspondiente que lo certifican como licenciado en Derecho de la Universidad del Distrito Federal. Es conocido por tener lazos con grupos de poder como el político y religioso de dicho país. Diversos medios de comunicación locales han dado a conocer que, en diciembre de 2021, la fallecida víctima inició un proceso legal en contra de su esposo por agredirla y amenazarla con un arma en la cabeza; sin embargo, retiró la denuncia un día después. También se informó que otra esposa de Jesús Hernández Alcocer murió por supuesto suicidio, aunque se menciona que las circunstancias sobre esta muerte fueron consideradas extraoficialmente como irregulares. Hugo Mejuto, productor del espectáculo Grandiosas, donde la cantante formaba parte del elenco, reveló que el marido de la ahora occisa la controlaba en exceso. "Tenía una ilusión en la vida de triunfa, de cantar, de compartir su talento. Era una mujer como todas las mujeres que trabajan, que salen adelante", expresó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Yrma Lydya Credit: Yrma Lydya Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, la familia de la cantante se ha pronunciado ante lo ocurrido a la joven y tras haber llevado a cabo los servicios funerales correspondientes. "Quiero justicia para mi hija", mencionó María Jiménez, madre de Yrma Lydya. "Tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones". De acuerdo con la señora, en la última reunión con su hija le dijo "que me amaba y me quería"; además, dejó claro que "quería ser grande" a nivel profesional y "tenía muchos sueños por cumplir. "Era maravillosa, talentosa. Tenía todo por hacer en la vida. Era una niña buena", agregó. "De chiquita [mostró sus aptitudes con el canto]. Ella nació para eso y ahorita está cantando. Fue algo de ella". La familia de Yrma Lydya llevó a cabo los servicios funerarios correspondientes, pero siguen exigiendo justicia para la joven.

